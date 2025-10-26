Language
    मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को चकमा देकर दारू पीने ठेके पर पहुंचा मरीज, वीडियो वायरल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:34 PM (IST)

    निगोही के टिकरी गांव निवासी विपिन, जो हादसे में घायल होकर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, कर्मचारियों और स्वजनों को चकमा देकर शराब के ठेके पर गया। शराब खरीदकर पीने के बाद वह वापस वार्ड में अपने बेड पर लेट गया। इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।  

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती हादसे में घायल मरीज कर्मचारियों व अपने स्वजन को चकमा देकर शराब के ठेके पर पहुंच गया। शराब खरीदकर पीने के बाद वापस वार्ड में जाकर बेड पर लेट गया। जिसका वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    निगोही क्षेत्र के टिकरी गांव निवासी विपिन दो दिन पहले हादसे में घायल हो गया था। उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। उसके सिर में पट्टी बंधी है। विपिन किसी समय वार्ड में कर्मचारियों व अपने स्वजन को चकमा देकर मेडिकल कालेज से बाहर निकल गया।

    ठेके पर जाकर खरीदी खराब

    शराब के ठेके पर जाकर उसने शराब खरीदी। पास के हैंडपंप पर पानी लेकर शराब पी ली। बची शराब की बोतल को उसने जेब में रख लिया। उसके सिर व हाथ में पट्टी और पेशाब की थैली लगी देख किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इसके बाद विपिन वापस तीसरी मंजिल के वार्ड में जाकर लेट गया।

    मेडिकल कालेज प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है। प्राचार्य डा. राजेश कुमार ने बताया कि चलने फिरने वाले मरीज अक्सर तीमारदारों के साथ टहलते हैं। उन्होंने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया जाएगा की तीमारदार मेडिकल कालेज परिसर से बाहर न निकले।