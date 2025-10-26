मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को चकमा देकर दारू पीने ठेके पर पहुंचा मरीज, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती हादसे में घायल मरीज कर्मचारियों व अपने स्वजन को चकमा देकर शराब के ठेके पर पहुंच गया। शराब खरीदकर पीने के बाद वापस वार्ड में जाकर बेड पर लेट गया। जिसका वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

निगोही क्षेत्र के टिकरी गांव निवासी विपिन दो दिन पहले हादसे में घायल हो गया था। उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। उसके सिर में पट्टी बंधी है। विपिन किसी समय वार्ड में कर्मचारियों व अपने स्वजन को चकमा देकर मेडिकल कालेज से बाहर निकल गया।

ठेके पर जाकर खरीदी खराब शराब के ठेके पर जाकर उसने शराब खरीदी। पास के हैंडपंप पर पानी लेकर शराब पी ली। बची शराब की बोतल को उसने जेब में रख लिया। उसके सिर व हाथ में पट्टी और पेशाब की थैली लगी देख किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इसके बाद विपिन वापस तीसरी मंजिल के वार्ड में जाकर लेट गया।