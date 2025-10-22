मां ने बेटे को जहर देकर की खुदकुशी, मायके जाने को लेकर पति से हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। भैया दूज पर मायके जाने से मना किए जाने से नाराज महिला ने बेटे को कीटनाशक पिलाकर खुद भी जान दे दी। एएसपी ग्रामीण समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। स्वजन से पूछताछ की जा रही है।

बंडा के नारायनपुर गांव निवासी आरती देवी भैया दूज पर अपने मायके जाना चाहती थीं, लेकिन उनके पति पंकज अग्निहोत्री ने मना कर दिया, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।

बंडा के नारायनपुर गांव की घटना, मायके जाने को लेकर हुआ था पति से विवाद

गुस्से में आरती ने अपने नौ वर्षीय बेटे प्रतीक को कीटनाशक देने के बाद खुद भी पी लिया। जब दोनों को उल्टियां आने लगीं तो स्वजन को इस बारे में पता चला। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां मां-बेटे की मृत्यु हो गई। एएसपी ग्रामीण दिक्षा भंवरे व सीओ पुवायां प्रवीण मलिक मौके पर पहुंच गए हैं।