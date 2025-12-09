शाहजहांपुर: मतांतरण कराने वाले मां-बेटे जेल भेजे गए, मैरिज लान में रुकवाया गया था निकाह

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हिंदू किशोरी का मतांतरण कर उसके साथ निकाह करने के दौरान पकड़े गए शाहिब व उसकी मां गुड़िया उर्फ नरगिस को सोमवार को जेल भेज दिया गया। इस प्रकरण में आरोपितों के रिश्तेदार कासिम व कुछ अज्ञात के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनकी तलाश जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। उसके न्यायालय में बयान कराए जाएंगे। दिलाजाक मुहल्ला निवासी शाहिब ने शहर के एक मोहल्ला निवासी 17 वर्षीय किशोरी पर दबाव बनाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया। रविवार को वह जलालनगर रोड स्थित जनता मैरिज लान में निकाह कर रहा था। जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के प्रांत विधि प्रमुख अधिवक्ता राजेश अवस्थी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए और निकाह रुकवा दिया। मौके पर किशोरी की मां भी मिली थी, लेकिन उसने इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी।

पुलिस ने अपनी ओर से दर्ज की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी सोमवार को उपनिरीक्षक सूरज सिंह ने दिलाजाक निवासी शाहिब व उसकी मां गुड़िया, रिश्तेदार कासिम व अन्य लोगों के विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि दबाव डालकर किशोरी का मतांतरण कर उसके साथ निकाह किया जा रहा था। जिसे मौके पर पहुंचकर रुकवाया गया।