शाहजहांपुर: मतांतरण कराने वाले मां-बेटे जेल भेजे गए, मैरिज लान में रुकवाया गया था निकाह
शाहजहांपुर में एक हिंदू किशोरी का मतांतरण कर निकाह करने के आरोप में साहिब और उसकी मां गुड़िया को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन प्रतिषेध ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हिंदू किशोरी का मतांतरण कर उसके साथ निकाह करने के दौरान पकड़े गए शाहिब व उसकी मां गुड़िया उर्फ नरगिस को सोमवार को जेल भेज दिया गया। इस प्रकरण में आरोपितों के रिश्तेदार कासिम व कुछ अज्ञात के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनकी तलाश जा रही है।
किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। उसके न्यायालय में बयान कराए जाएंगे। दिलाजाक मुहल्ला निवासी शाहिब ने शहर के एक मोहल्ला निवासी 17 वर्षीय किशोरी पर दबाव बनाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया। रविवार को वह जलालनगर रोड स्थित जनता मैरिज लान में निकाह कर रहा था। जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के प्रांत विधि प्रमुख अधिवक्ता राजेश अवस्थी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए और निकाह रुकवा दिया। मौके पर किशोरी की मां भी मिली थी, लेकिन उसने इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी।
पुलिस ने अपनी ओर से दर्ज की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी
सोमवार को उपनिरीक्षक सूरज सिंह ने दिलाजाक निवासी शाहिब व उसकी मां गुड़िया, रिश्तेदार कासिम व अन्य लोगों के विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि दबाव डालकर किशोरी का मतांतरण कर उसके साथ निकाह किया जा रहा था। जिसे मौके पर पहुंचकर रुकवाया गया।
सीओ सिटी पंकज पंत ने बताया कि किशोरी को वन स्टाप सेंटर भेजा है। मंगलवार को उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कासिम व अन्य आरोपितों की भी तलाश की जा रही है। उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
