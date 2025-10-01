'सिविल सेवा की तैयारी के लिए बेहतरीन अनुभव', एक दिन की डीएम ने दिया एनिमिया मुक्त जिला का संदेश

शाहजहांपुर में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत छात्राओं को एक दिन के लिए विभिन्न विभागों की सांकेतिक जिम्मेदारी दी गई। अंजलि को जिलाधिकारी निधि को सीडीओ और शिखा को एडीएम वित्त बनाया गया। उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और उनके निवारण के निर्देश दिए। अंजलि ने एनीमिया मुक्त शाहजहांपुर अभियान के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और सिविल सेवा की तैयारी में इस अनुभव को महत्वपूर्ण बताया।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत बेटियों को विभिन्न विभागों में एक दिन के लिए अधिकारी के रूप में सांकेतिक जिम्मेदारी दी गई। बालिकाओं ने भी इस अवसर को औपचारिकता मात्र नहीं बनने दिया। उन्होंने पद के अधिकारों को न सिर्फ समझा बल्कि लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी के रूप में इंटर की छात्रा अंजली ने एनिमिया मुक्त शाहजहांपुर अभियान की प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। प्रशासन की ओर से चले अभियान की प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत तिलहर के श्री बृजपाल सिंह इंटर कॉलेज की 12 वीं की छात्रा अंजली देवी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम की कुर्सी संभाली। उन्होंने डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के साथ बैठकर उनके कामकाज को जाना। वहां पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। कुछ प्रार्थना पत्रों पर गंभीरता से विचार करते हुए उनके निस्तारण करने के निर्देश दिए।इसके बाद उन्होंने एनीमिया मुक्त शाहजहांपुर में प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए।

अंजली ने बताया कि सिविल सेवा की तैयारियों में काम आएगा अनुभव अंजली ने बताया कि उनके लिए यह बिल्कुल अलग अनुभव था। उनकी सिविल सेवा की तैयारियों में और ज्यादा प्रेरक का काम करेगी। डीएम ने कहा कि बेटियां अपने अधिकार, परिवार के सम्मान व ऊंचाइयों पर पहुंचकर रोशन करें इसलिए मिशन शक्ति फेज-5 अभियान चलाया जा रहा है।

निधि एक दिन के लिए सीडीओ व शिखा ने एडीएम वित्त का निभाया दायित्व वहीं निगोही के सुभद्रा देवी महेश चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की हाईस्कूल की छात्रा निधि को सांकेतिक रूप से सीडीओ बनाया गया। उन्होंने सीडीओ डा.अपराजिता सिंह के साथ बैठकर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुनी और उनके त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया। निधि ने एनीमिया से बचाव को लेकर आयरन गोली खाकर बेटियों के सशक्त व स्वस्थ रहने का मंत्र दिया।