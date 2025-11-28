सिर में गोली लगने पर खून से लथपथ प्रधान ने दौड़ाई बाइक, यूपी में देर रात हुई घटना

संवाद सूत्र, मिर्जापुर (शाहजहांपुर)। घर से निकले ग्राम प्रधान देवेंद्र यादव को हाईवे पर गोली मार दी गई। 15 बोर का कारतूस उनके सिर के पिछले हिस्से में जा धंसा। वह गश खाकर गिरे। फिर उठे और लहूलुहान अवस्था में 400 मीटर बाइक चलाते हुए घर पहुंचे। फायर किसने और क्यों किया, इस बारे में प्रधान व स्वजन कुछ बता नहीं पा रहे। शुक्रवार को उन्हें बरेली के श्रीराममूर्ति स्मारक मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।

प्रधान देवेंद्र यादव गुरुवार रात भोजन के बाद बस अड्डे के पास गए थे। स्वजन के अनुसार लौटते समय मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे पर उन्हें किसी ने गोली मार दी। इससे वह बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद होश आने पर उन्होंने महसूस किया कि सिर से खून बह रहा। वह उसी अवस्था में 400 मीटर बाइक चलाते हुए घर पहुंचे।

भतीजे सत्यवीर ने बताया कि सिर से खून बहने पर देवेंद्र मान रहे थे कि बाइक से गिरने के कारण हादसा हुआ है। उन्हें राजकीय मेडिकल कालेज लेकर गए तो चिकित्सक ने सिर के पिछले हिस्से में 15 बोर की गोली का कुछ हिस्सा धंसा होने की जानकारी दी। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि हाईवे से गांव आते समय किसी ने उन पर फायर किया था।