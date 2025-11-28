Language
    सिर में गोली लगने पर खून से लथपथ प्रधान ने दौड़ाई बाइक, यूपी में देर रात हुई घटना

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:49 PM (IST)

    मिर्जापुर के जरियनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान देवेंद्र यादव को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग पर हुई, जहाँ उन्हें सिर में गोली लगी। घायल प्रधान को बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

    संवाद सूत्र, मिर्जापुर (शाहजहांपुर)। घर से निकले ग्राम प्रधान देवेंद्र यादव को हाईवे पर गोली मार दी गई। 15 बोर का कारतूस उनके सिर के पिछले हिस्से में जा धंसा। वह गश खाकर गिरे। फिर उठे और लहूलुहान अवस्था में 400 मीटर बाइक चलाते हुए घर पहुंचे। फायर किसने और क्यों किया, इस बारे में प्रधान व स्वजन कुछ बता नहीं पा रहे। शुक्रवार को उन्हें बरेली के श्रीराममूर्ति स्मारक मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। 

    प्रधान देवेंद्र यादव गुरुवार रात भोजन के बाद बस अड्डे के पास गए थे। स्वजन के अनुसार लौटते समय मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे पर उन्हें किसी ने गोली मार दी। इससे वह बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद होश आने पर उन्होंने महसूस किया कि सिर से खून बह रहा। वह उसी अवस्था में 400 मीटर बाइक चलाते हुए घर पहुंचे।

    भतीजे सत्यवीर ने बताया कि सिर से खून बहने पर देवेंद्र मान रहे थे कि बाइक से गिरने के कारण हादसा हुआ है। उन्हें राजकीय मेडिकल कालेज लेकर गए तो चिकित्सक ने सिर के पिछले हिस्से में 15 बोर की गोली का कुछ हिस्सा धंसा होने की जानकारी दी। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि हाईवे से गांव आते समय किसी ने उन पर फायर किया था।

    मिर्जापुर थाना प्रभारी सोनी शुक्ला ने बताया कि देवेंद्र का बरेली में उपचार कराया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने किसी पर आरोप लगाया और न ही तहरीर दी। वे किसी से रंजिश या विवाद से इन्कार कर रहे हैं। प्रकरण की जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे ताकि सुराग मिल सके।