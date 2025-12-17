कोहरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर, दो युवकों की मौत; एक घायल
मुरादाबाद फर्रुखाबाद मार्ग पर मंगलवार देर रात घने कोहरे में बाइक सवार युवकों को ट्रैकटर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि ...और पढ़ें
संवाद सूत्र जागरण, मिर्जापुर। मुरादाबाद फर्रुखाबाद मार्ग पर मंगलवार देर रात घने कोहरे में बाइक सवार युवकों को ट्रैकटर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक घायल हो गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भाग गया। घायल का बदायूं में उपचार चल रहा।
बदायूं के उसावां क्षेत्र के उदैया नगला गांव निवासी बंटू उर्फ अर्जुन अपने रिश्तेदार दिनेश निवासी नूरपुर व मनोज कुमार निवासी भदिया नगला जनपद कासगंज के साथ अपनी बाइक से मंगलवार देर रात कलान की तरफ किसी काम से जा रहे थे। कलान क्षेत्र में पटना देवकली मंदिर से कुछ दूरी पर उसावां की तरफ से ही आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों लोग घायल हो गए।
घायलों को बदायूं के उसावां ले जाया गया, जहां बंटू उर्फ अर्जुन व दिनेश की मृत्यु हो गई। मनोज कुमार की हालत गंभीर होने की वजह से बदायूं के अस्पताल में उपचार चल रहा है।
बताया जा रहा है कि रात घना कोहरा होने की वजह से बाइक सवार दिखाई नहीं दिए और ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भाग गया।
जिले में कोहरे की वजह से आये दिन हादसे हो रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक कलान प्रभाष चंद्र ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस की निगरानी में खड़ा करा दिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
