कोहरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर, दो युवकों की मौत; एक घायल

संवाद सूत्र जागरण, मिर्जापुर। मुरादाबाद फर्रुखाबाद मार्ग पर मंगलवार देर रात घने कोहरे में बाइक सवार युवकों को ट्रैकटर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक घायल हो गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भाग गया। घायल का बदायूं में उपचार चल रहा।

बदायूं के उसावां क्षेत्र के उदैया नगला गांव निवासी बंटू उर्फ अर्जुन अपने रिश्तेदार दिनेश निवासी नूरपुर व मनोज कुमार निवासी भदिया नगला जनपद कासगंज के साथ अपनी बाइक से मंगलवार देर रात कलान की तरफ किसी काम से जा रहे थे। कलान क्षेत्र में पटना देवकली मंदिर से कुछ दूरी पर उसावां की तरफ से ही आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों लोग घायल हो गए।