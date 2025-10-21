Language
    यूपी में चॉकलेट का लालच देकर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, गुस्साए लोगों ने किराना व्यापारी को पीटा

    By Ajay Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:57 PM (IST)

    पुवायां में एक किराना व्यापारी पर पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। चाकलेट का लालच देकर बच्ची को दुकान में बुलाया गया था। हिंदू युवा संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर लिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई भी की।

    संवाद सहयोगी, पुवायां। चाकलेट देने का लालच देकर एक मुस्लिम किराना व्यापारी पर पांच वर्षीय बच्ची को दुकान के अंदर बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है।लोगों ने आरोपित को पकड़कर पिटाई कर दी। हिंदू युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया। उसके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की है।

    नगर के मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने बताया उसकी पांच वर्षीय बेटी मंगलवार शाम को किराना व्यापारी जलालुद्दीन की दुकान पर चिप्स का पैकेट लेने गई थी। आरोप है कि जलालुद्दीन ने बेटी को चाकलेट देने का लालच देकर दुकान के अंदर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ने लगा।

    बच्ची के शोर मचाने पर उसे छोड़ दिया। उसने घर जाकर अपने स्वजन को घटना के बारे में बताया। स्वजन ने इसका विरोध किया तो तमाम लोग वहां एकत्र हो गए। आरोपित को पकड़कर पिटाई कर दी। हिंदू युवा संगठन अ के ब्लाक अध्यक्ष राघव श्रीवास्तव, नगर प्रभारी यश दीक्षित, नगर अध्यक्ष भारत राठौर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए।

    उन्होंने विरोध जताते हुए आरोपित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला दो समुदायियों से जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने आरोपित को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दुकानदार पहले भी कई बच्चों से इस तरह की हरकत कर चुका है। उसकी उम्र करीब 50 वर्ष है। प्रभारी निरीक्षक रवि करन सिंह ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।