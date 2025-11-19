कहीं और शादी की तो जान दे दूंगा... प्रेमिका का रिश्ता तय होने पर प्रेमी ने सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर :प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने की जानकारी मिलने पर हरदाेई निवासी युवक उससे मिलने पहुंच गया।घर पहुंचा तो पता चला कि स्वजन उसे कहीं लेकर गए हैं, जिस पर वह शाहजहांपुर पलिया मार्ग पहुंच गया। कार नजर आते ही उसके सामने लेट गया। प्रेमिका की महिला रिश्तेदार ने समझाया, लेकिन वह जान देने पर अड़ गया, जिस पर बामुश्किल धक्का देकर उसे वहां से हटाया।

हरदोई निवासी युवक का सिंधौली क्षेत्र निवासी युवती से चल रहा था प्रेम प्रसंग हरदोई निवासी एक युवक का सिंधौली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के स्वजन को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। जानकारी मिलने पर युवक सिंधौली पहुंच गया। उसे पता चला कि युवती अपने स्वजन के साथ कहीं जा रही है तो वह सड़क पर पहुंचकर उसकी कार के आगे लेट गया। युवती के साथ कार में सवार महिला नीचे उतरी।