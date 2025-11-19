Language
    कहीं और शादी की तो जान दे दूंगा... प्रेमिका का रिश्ता तय होने पर प्रेमी ने सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा

    By Ajay Yadav Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:35 PM (IST)

    हरदोई के एक युवक का सिंधौली की युवती से प्रेम प्रसंग था। युवती की शादी दूसरी जगह तय होने पर युवक उससे मिलने पहुंचा। युवती को ले जा रही कार के आगे वह लेट गया और जान देने की धमकी दी। महिला रिश्तेदार ने उसे समझाया, जिसके बाद युवती अपने परिवार के साथ चली गई। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर :प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने की जानकारी मिलने पर हरदाेई निवासी युवक उससे मिलने पहुंच गया।घर पहुंचा तो पता चला कि स्वजन उसे कहीं लेकर गए हैं, जिस पर वह शाहजहांपुर पलिया मार्ग पहुंच गया। कार नजर आते ही उसके सामने लेट गया। प्रेमिका की महिला रिश्तेदार ने समझाया, लेकिन वह जान देने पर अड़ गया, जिस पर बामुश्किल धक्का देकर उसे वहां से हटाया।

    हरदोई निवासी युवक का सिंधौली क्षेत्र निवासी युवती से चल रहा था प्रेम प्रसंग

     

    हरदोई निवासी एक युवक का सिंधौली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के स्वजन को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। जानकारी मिलने पर युवक सिंधौली पहुंच गया। उसे पता चला कि युवती अपने स्वजन के साथ कहीं जा रही है तो वह सड़क पर पहुंचकर उसकी कार के आगे लेट गया। युवती के साथ कार में सवार महिला नीचे उतरी।

    कहीं और शादी की तो जान दे देना

    उसने युवक को कार के आगे से उठाया तो वह रोते हुए बोला अगर उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और की तो जान दे देगा। जिस पर महिला ने धक्का देकर उसे कार के आग से हटाया। काफी देर तक सरेराह हंगामा होता रहा। आस-पास मौजूद लोगों ने युवक को जैसे-तैसे शांत कराया। जिसके बाद युवती अपने स्वजन के साथ चली गई। हंगामे का वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि यह प्रकरण उनकी जानकारी में नहीं है। तहरीर मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।