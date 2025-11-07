जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखनऊ-सहारनपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को सुबह साढ़े नौ बजे शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, सहकारिता राज्यमंत्री जेपीएस राठौर, सांसद अरुण कुमार सागर, राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुमार कठेरिया, एमएलसी सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव, महापौर अर्चना वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष केसी वर्मा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता मौजूद रहेंगी।