लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत का हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, शाहजहांपुर स्टेशन पर स्वागत की तैयारियां पूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। शाहजहांपुर स्टेशन पर उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस नई ट्रेन से लखनऊ और सहारनपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन पर भव्य स्वागत की तैयारी है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखनऊ-सहारनपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को सुबह साढ़े नौ बजे शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, सहकारिता राज्यमंत्री जेपीएस राठौर, सांसद अरुण कुमार सागर, राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुमार कठेरिया, एमएलसी सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव, महापौर अर्चना वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष केसी वर्मा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता मौजूद रहेंगी।
रेलवे प्रशासन की ओर से डीआरएम संग्रह सिंह, सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता और सीनियर डीपीओ समेत मंडल व स्थानीय रेल अधिकारी मौजूद रहेंगे। ट्रेन के आगमन पर जनप्रतिनिधि हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना करेंगे। सीएमआइ एसके ठाकुर ने बताया कि स्टेशन पर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।