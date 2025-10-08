आठ बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का खुमार... नकदी और कैश लेकर ब्यॉयफ्रेंड संग हुई फरार, बेटी पहुंची पुलिस के पास

जलालाबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां एक आठ बच्चों की मां को एक युवक से प्यार हो गया और वह उसके साथ भाग गई। महिला की बेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें युवक और उसके साथी पर उसकी मां को भगाने और पैसे व गहने चुराने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, जलालाबाद। आठ बच्चों की मां को एक युवक से प्रेम हो गया। युवक अपने साथी की मदद से महिला को भगा ले गया। उसकी बेटी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कांट क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने जलालाबाद थाने में दी तहरीर में बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ एक ईंट भट्टे पर काम करने गईं थी।

कांट क्षेत्र की एक लड़की ने जलालाबाद थाने में दी तहरीर किशोरी ने बताया कि करीब 15 दिन पहले उसकी मां को दो युवक अपने साथ ले गए। मजदूरी के रखे 80 हजार रुपये व जेवर भी अपने साथ ले गई। जानकारी करने पर जब उन दोनों युवकों के बारे में बता चला तो उनके घर गए जहां दोनों आरोपितों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला के आठ बच्चे हैं। जबकि जिस युवक के साथ वह गई है उसके भी तीन बच्चे हैं। किशोरी ने आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

इससे पहले मार्च में जलालाबाद क्षेत्र के एक मुहल्ले की 52 वर्ष की महिला का 28 वर्ष के युवक से प्रेम प्रसंग हो गया था। महिला के आठ बच्चे हैं। युवक ने जब उस महिला से दूरी बनाई तो महिला ने पुलिस को तहरीर दे दी थी। बमुश्किल महिला अपने घर जाने को राजी हुई थी।