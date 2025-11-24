बड़ी कार्रवाई: संविदा लाइनमैन की मृत्यु मामले में SDO संजय सिंह निलंबित, सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कलान में दस दिन पूर्व लाइन फाल्ट सही करते समय करंट लगने से हुई संविदा लाइनमैन सुदेश यादव की मृत्यु में एसडीओ कलान संजय सिंह पर भी गाज गिरी है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने यह कार्रवाई की। इस प्रकरण में अवर अभियंता नरेंद्र कुमार को पहले ही निलंबित किए जा चुका है।

इन दोनों अधिकारियों को शटडाउन देने में लापरवाही का दोषी माना गया है। परौर क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुर निवासी सुदेश यादव कलान बिजलीघर में संविदा लाइनमैन लाइनमैन थे। 15 नवंबर को बिजलीघर से शटडाउन लेने के बाद नगर पंचायत कलान के मुहल्ला बालाजी नगर में खंभे पर चढ़कर फाल्ट ठीक कर रहे थे।

तभी लाइन में अचानक करंट लगने से वह नीचे गिर गए थे। 17 नवंबर को इलाज के लिए दिल्ली ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वजन ने मुरादाबाद फर्रुखाबाद मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया था। शटडाउन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।

इस प्रकरण में तीन दिन पहले अधीक्षण अभियंता जागेश कुमार ने वहां के अवर अभियंता नरेंद्र कुमार की लापरवाही मानते हुए निलंबित कर दिया था। जबकि एसडीओ संजय कुमार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर एसडीओ को निलंबित कर कार्यालय मुख्य अभियंता देवीपाटन क्षेत्र गोंडा से सम्बद्ध कर दिया।

प्रबंध निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि अकुशल संविदाकर्मी को पीक आवर्स में शटडाउन देना यह दर्शाता है कि उपखंड अधिकारी कलान संजय कुमार व उनके अधीनस्थों ने बड़ी लापरवाही बरती है। जिस वजह यह घटना हुई थी। अपने कर्तव्यों व दायित्वों में घोर अनुशासनहीनता बरतने, सुरक्षा मानकों को ताक पर रखने व अपने अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण न रखने का एसडीओ को दोषी माना गया है।

यह बरती गई लापरवाही संविदाकर्मी ने तीन 11 केवी लाइन का शटडाउन लिया था। जबकि सड़क के दोनों तरफ दो-दो 11 केवी लाइन निकल रहे थे। नियमानुसार चारों लाइनों का शटडाउन लिया जाना चाहिए था। संविदाकर्मी एलटी खंभे पर चढ़कर जब केबल खींचा तो वह दूसरी लाइन से छू जाने पर करंट आ गया था।करंट लगने से वह खंभे से गिर गए थे।