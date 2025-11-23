Shahjahanpur News: कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम बुलाई

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। खुटार के सोफरी गांव में तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र में आ गया। ग्रामीणों ने उसे खदेड़ने का प्रयास किया तो वह 12 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया। वन विभाग की टीम को उसे बाहर निकालने के लिए बुलाया गया है।

खुटार कके विभिन्न गांवों में काफी समय से तेंदुआ व बाघ की चहलकदमी देखी जा रही है। कई पशुओं को अपना निवाला भी बना चुके हैं। वन विभाग की टीम कांबिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती आ रही है। रविवार दोपहर में एक तेंदुआ खेतों से होकर आबादी की तरफ आ गया।