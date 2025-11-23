Shahjahanpur News: कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम बुलाई
शाहजहांपुर के खुटार में एक तेंदुआ आबादी में घुसकर कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने उसे भगाने की कोशिश की थी। वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है। खुटार में पहले भी तेंदुए और बाघ देखे गए हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग तेंदुए को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहा है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। खुटार के सोफरी गांव में तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र में आ गया। ग्रामीणों ने उसे खदेड़ने का प्रयास किया तो वह 12 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया। वन विभाग की टीम को उसे बाहर निकालने के लिए बुलाया गया है।
खुटार कके विभिन्न गांवों में काफी समय से तेंदुआ व बाघ की चहलकदमी देखी जा रही है। कई पशुओं को अपना निवाला भी बना चुके हैं। वन विभाग की टीम कांबिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती आ रही है। रविवार दोपहर में एक तेंदुआ खेतों से होकर आबादी की तरफ आ गया।
ग्रामीणों की नजर पड़ी तो लाठी लेकर उसे खदेड़ने के लिए दौड़ पड़े। इस बीच तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने कुएं के ऊपर पताई व गन्ने को ऊपर से रख दिया ताकि वह बाहर न निकले। वन रेंजर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि टीम भेजी जा रही है। रेस्क्यू कर तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा।
