Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shahjahanpur News: कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम बुलाई

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    शाहजहांपुर के खुटार में एक तेंदुआ आबादी में घुसकर कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने उसे भगाने की कोशिश की थी। वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है। खुटार में पहले भी तेंदुए और बाघ देखे गए हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग तेंदुए को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। खुटार के सोफरी गांव में तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र में आ गया। ग्रामीणों ने उसे खदेड़ने का प्रयास किया तो वह 12 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया। वन विभाग की टीम को उसे बाहर निकालने के लिए बुलाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुटार कके विभिन्न गांवों में काफी समय से तेंदुआ व बाघ की चहलकदमी देखी जा रही है। कई पशुओं को अपना निवाला भी बना चुके हैं। वन विभाग की टीम कांबिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती आ रही है। रविवार दोपहर में एक तेंदुआ खेतों से होकर आबादी की तरफ आ गया।

    ग्रामीणों की नजर पड़ी तो लाठी लेकर उसे खदेड़ने के लिए दौड़ पड़े। इस बीच तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने कुएं के ऊपर पताई व गन्ने को ऊपर से रख दिया ताकि वह बाहर न निकले। वन रेंजर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि टीम भेजी जा रही है। रेस्क्यू कर तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा।