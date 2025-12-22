UP Board 2026: जन्मतिथि और नाम सुधार का अंतिम मौका, 29 दिसंबर तक करें आवेदन
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए शैक्षिक विवरण में त्रुटि सुधार का अंति ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरण में शेष रह गई त्रुटियों के संशोधन के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। परिषद के निर्देश पर जन्मतिथि, विषय, लिंग तथा छात्र, माता-पिता के पूर्ण नाम में लंबित संशोधन से जुड़े सभी प्रकरणों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारित किया जाएगा।
लंबित संशोधन से जुड़े सभी प्रकरणों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारित किया जाएगा
डीआईओएस हरिवंश कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी की ओर से जारी पत्र के क्रम में यह निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी मामलों में संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य आवश्यक अभिलेखों की जांच कर संस्तुति सहित प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिसे डीआईओएस कार्यालय के माध्यम से 29 दिसंबर तक क्षेत्रीय कार्यालय भेजा जाएगा।
अभिलेखों की जांच कर 29 दिसंबर तक क्षेत्रीय कार्यालय भेजा जाएगा प्रस्ताव
हरिवंश कुमार ने बताया कि संशोधन की यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी और परिषद की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने जनपद के सभी प्रधानाचार्यों से अपील की है कि वे अपने विद्यालय के छात्र-छात्राओं के विवरण का पुनः भली-भांति परीक्षण कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति के कारण परीक्षार्थियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।