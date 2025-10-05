Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Karva Chauth : बाजार में कोटिंग और चमकी वर्क वाले करवे की धूम, करवाचौथ के लिए खूब हो रही खरीदारी

    By Eugesh Krishna Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:42 PM (IST)

    शाहजहांपुर के बाजार करवा चौथ के लिए सज गए हैं जहाँ मीनाकारी वाले करवे विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। पीतल तांबा और स्टील पर रंगीन इमाल और पत्थरों से सजे ये करवे खूब पसंद किए जा रहे हैं। 200 से 2000 रुपये तक के करवा उपलब्ध हैं और महिलाओं में सजावटी सामान खरीदने की होड़ लगी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    करवा चौथ के लिए बाजारों में छाए मीनाकारी करवा।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सुहागिनों के सबसे खास त्योहार करवा चौथ के लिए शहर के बाजारों में तरह-तरह के करवे आ गए हैं। इस बार बाजार में मीनाकारी वाले करवा छाए हैं। यह करवा विशेष रूप से पीतल, तांबा या स्टील की प्लेटों पर बारीक रंगीन इमाल और पत्थरों से सजाए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन पर फूल, पत्ते, ज्यामितीय डिजाइन और धार्मिक प्रतीक नक्काशी और रंगों के साथ उकेरे हुए हैं। नीला, लाल, हरा और सोने-चांदी के रंग में सजे ये करवे देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। यह करवे टिकाऊ होने के साथ-साथ पूजा और सजावट दोनों के लिए उपयुक्त हैं।

    इसके साथ ही कोटिंग वर्क और चमकी वर्क वाले करवे भी खूब बिक रहे हैं। डिजाइनर करवा और रंग-बिरंगे सेट्स की मांग अधिक है। बाजारों में 200 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक के करवे उपलब्ध हैं।

    वहीं, स्टील और पीतल के करवे पर भी आकर्षक डिजाइन बनाई गई है।करवा चौथ का त्योहार करीब होने के चलते महिलाएं खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रही हैं।वह सजावटी थाल, छलनी, साड़ी, चूड़ी, बिंदी व श्रृंगार सामग्री की खरीदारी भी जोरों से कर रही हैं। प्रमुख बाजारों

    , सदर बाजार, घंटाघर, चौक में करवा चौथ से जुड़ा सामान सज चुका है।इस बार करवा चौथ का पर्व नौ अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर सुहागिनों ने तैयारियां शुरू कर दी है और बाजार भी तैयार हैं।

    व्यापारी की प्रतिक्रिया

    बाजार में गिलट, पीतल, वेदा के करवा उपलब्ध हैं। मीराकारी और चिमकी वर्क वाले करवा ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। यह एक से 2.5 किग्रा वजन तक के आते हैं। इनके साथ ही मुरादाबादी करवे भी है, जोकि वजन में हल्के होते है और बिना तौल के बिकते हैं।पिछले वर्ष बिक्री अच्छी हुई, इस बार और बढ़ने की उम्मीद है। चांदी वाले करवे भी आते हैं लेकिन वह हर कोई खरीद नहीं पाते, गिलट, पीतल के ज्यादा बिकते हैं। - प्रभात बाथम, बर्तन व्यापारी