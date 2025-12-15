शाहजहांपुर में सुखवीर एग्रो में आयकर विभाग की छापेमारी, खंगाले जा रहे अभिलेख; देर रात तक चली जांच

संवाद सहयोगी, पुवायां। इनायतपुर गांव स्थित राइस मिल सुखबीर एग्रो कमोडिटी लिमिटेड में सोमवार सुबह छह बजे आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। दिल्ली व हरियाणा के वाहनों से आए अधिकारियों ने अंदर पहुंचते ही गेट बंद करा दिए। किसी के भी प्रवेश या बाहर जाने पर रोक लगा दी। शाम तक अभिलेखों की जांच पूरी न हो पाने पर टेंट से रजाई गद्दे मंगवा लिए। देर रात तक जांच व पूछताछ जारी थी।

शाहजहांपुर पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित में दस वाहनों से आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। इनके साथ में सुरक्षाकर्मी व स्थानीय पुलिस के कुछ जवान भी थे। अंदर प्रवेश करते ही परिसर में खड़े चावल व धान लदे ट्रकों व अन्य वाहनों की चाबियां निकाल ली। मिल परिसर में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों के मोबाइल भी कब्जे में ले लिए।

गेट को अंदर से बंद कराते हुए किसी भी तरह के आवागमन पर रोक लगा दी। इसके बाद जांच शुरू की। कार्यालय में बैठकर मिल के अधिकारियों से आय व्यय सहित विभिन्न अभिलेख मांगे, जिनकी देर शाम तक खंगाला गया। जांच पूरी न हो पाने पर शाम लगभग सात बजे टीम के सदस्यों ने टेंट हाउस से गद्दे व रजाई मंगवाए, जिससे माना जा रहा है कि यह जांच मंगलवार को भी जारी रह सकती है।

इससे पहले भी वर्ष 2020 में खाद्य एवं रसद मंत्री ने पांच घंटे तक जांच कर यहां होने वाली धान खरीद के बारे में जानकारी जुटाई थी।



मजदूरों को निकाला बाहर मिल में किसी के भी प्रवेश करने या बाहर जाने पर रोक लगाने से कर्मचारी व मजदूर परेशान हो गए। सुबह आठ बजे की ड्यूटी पर पहुंचे मजदूर लगभग एक घंटा इंतजार करने के बाद वापस चले गए। रात्रि पाली में काम करने वाले मजदूरों को भी बाहर नहीं निकलने दिया तो उन्होंने रोष जताया। जिस पर पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों से बात करके उनको बाहर निकलवाया। इसके बाद किसी भी तरह का आवागमन बंद कर दिया गया। शाम लगभग चार बजे टीम के दो वाहन बाहर निकले। जिसमें मिल के एक अधिकारी को साथ लखनऊ ले जाने की चर्चा रही।





अधिकारी जताते रहे अनभिज्ञता

इस पूरी कार्रवाई के बारे में तहसील प्रशासन व विभाग के स्थानीय अधिकारी अनभिज्ञता जताते रहे। एसडीएम चित्रा निर्वाल ने कहा कि उन्हें किसी भी छापेमारी की जानकारी नहीं है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि आयकर विभाग की टीम सुखबीर एग्रो पहुंची है। जो परिसर में अपनी जांच कर रही है।





