शाहजहांपुर में ह्यूम पाइप लाइन कार्य में देरी, रोडवेज और ई-बसों के रूट बदले

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रोडवेज बस अड्डे के सामने से महिला थाने के पास स्थित नाले तक ह्यूम पाइप लाइन डालने का काम तय समय में पूरा नहीं हो सका है। इसके चलते निर्माण कार्य की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी गई है। काम पूरा न होने से रोडवेज बस अड्डे से बसों का संचालन बंद है। यात्रियों को बस पकड़ने के लिए दूसरे स्थानों पर पहुंचना पड़ रहा है। इसका असर नगर बस सेवा की ई-बसों के संचालन पर भी पड़ा है।

एआरएम अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि नगर निगम की ओर से निर्माण कार्य पहले पांच अक्टूबर तक पूरा होना था, लेकिन समय सीमा बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी गई। इसके बाद भी काम पूरा नहीं होने पर अब 20 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। जिससे बसों का संचालन प्रभावित है।

बस अड्डे से संचालन बंद, अलग-अलग स्थानों से भेजी जा रहीं बसें बस अड्डे से संचालन बंद होने के कारण पुवायां, बंडा, खुटार और पलिया रूट की बसें परिवहन निगम की कार्यशाला से भेजी जा रही हैं। वहीं, जलालाबाद, बरेली, हरदोई, लखीमपुर, कानपुर और दिल्ली रूट की बसों का संचालन सुभाष चौराहे से किया जा रहा है।