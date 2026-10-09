मतदाता मतदाता कार्ड का इंतजार खत्म: नए कार्ड में QR कोड, माइक्रो टेक्स्ट; आगरा में 2.90 लाख पहुंचेंगे घर

जागरण संवाददाता, आगरा। एक साल से मतदाता कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की बात है। इसी माह से नौ विधानसभा क्षेत्रों के 2.90 लाख मतदाताओं को नए मतदाता कार्ड मिलेंगे। इसमें सबसे अधिक मतदाताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता कार्ड के लिए आवेदन किया था। कार्ड मिलने वालों में 50 हजार मतदाता 18 से 20 साल के हैं।

आगरा जिले में 30 लाख में 16 लाख पुरुष और 14 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। 23 साल के बाद पिछले साल मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला था। साढ़े आठ लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटे थे।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में आवेदन करने वाले मतदाता भी हैं शामिल सूची और कार्ड में नाम में कमी, पता और उम्र सहित अन्य के लिए दो लाख मतदाताओं ने आवेदन किया था। जांच के बाद सूची में नाम में बदलाव किया गया लेकिन मतदाता कार्ड बनकर नहीं आए थे। इसे लेकर तहसीलों और कलक्ट्रेट में हर दिन शिकायतें पहुंच रही थीं। यहां तक कई मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय में भी पहुंच रहे थे।

मतदाता कार्ड मिलने वालों में 50 हजार की उम्र 18 से 20 साल की अब 2.90 लाख मतदाता कार्ड छपने के लिए भेज दिए गए हैं। यह कार्ड 10 दिनों के बाद आना शुरू हो जाएंगे। कार्ड को प्रत्येक मतदाता के घर पर डाक से भेजा जाएगा। नए कार्ड पुराने कार्ड की तुलना में कहीं बेहतर है। इसमें क्यूआर कोड, माइक्रो टेक्स्ट और होलोग्राम है। भारत का नक्शा भी बना हुआ है।

हर दिन पहुंचती हैं 10 से 13 शिकायतें छह तहसीलों और कलक्ट्रेट में हर दिन 10 से 13 शिकायतें पहुंचती हैं। सबसे अधिक शिकायतें तहसील सदर की होती हैं। हालांकि तहसील सदर में आगरा उत्तर, दक्षिण, कैंट और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सेवा केंद्र खुले हुए हैं।