किसानों को खाद के लिए नहीं लगानी होगी लाइन, 'उर्वरक सेतु' एप से घर बैठे करें बुकिंग

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। खाद के लिए समितियों पर लगने वाली लंबी कतार और उर्वरक की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए अब किसानों को नई सुविधा मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार ने ‘उर्वरक सेतु एप’ शुरू किया है। इसके माध्यम से किसान घर बैठे अपनी जरूरत के अनुसार खाद की बुकिंग कर सकेंगे।

पहले चरण में 10 जिलों में एप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसकी सफलता के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह अथवा नवंबर के प्रथम सप्ताह में मैनपुरी में भी इसे लागू किए जाने की तैयारी है। किसानों को समिति के चक्कर से मिलेगी राहत एप के माध्यम से किसान को समिति पर जाने से पहले ही खाद की उपलब्धता और निर्धारित मात्रा की जानकारी मिल सकेगी। कृषि योग्य भूमि के आधार पर किसान के लिए उर्वरक की सीमा तय होगी। बुकिंग के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसान को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। इससे जरूरत से अधिक खाद लेने और कालाबाजारी पर भी नियंत्रण में मदद मिलेगी।