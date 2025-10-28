Language
    'सिर सुरक्षित तो जिंदगी सुरक्षित...', कहकर दूसरों को हेलमेट बेचने वाले धर्मेंद्र ने खुद Helmet नहीं लगाया ; सड़क हादसे में मौत

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:31 PM (IST)

    शाहजहांपुर में हेलमेट विक्रेता धर्मेंद्र गुप्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई। वे दोस्तों के साथ शादी के कार्ड बांट रहे थे, तभी उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। धर्मेंद्र हेलमेट नहीं पहने थे। दो अन्य युवक घायल हैं। धर्मेंद्र और उनके भाई तमिलनाडु में हेलमेट बेचते थे।

    Hero Image

    धर्मेंद्र का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सिर सुरक्षित तो जिंदगी सुरक्षित... कहकर दूसरों को हेलमेट बेचने वाले धर्मेंद्र गुप्ता इस सीख को खुद की जिंदगी में नहीं उतार सके। सोमवार रात वह दोस्त की बहन की शादी के कार्ड बांटने के लिए बिना हेलमेट लगाए बाइक दौड़ाते रहे। रास्ते में वाहन की टक्कर से सिर में गहरी चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। बाइक सवार दो अन्य युवकों की हालत गंभीर है।

    मंगलवार को रिश्तेदार व परिचितों के सामने अफसोस जताने के सिवा रास्ता नहीं था...काश! धर्मेंद्र हेलमेट लगाए होते तो शायद जान बच जाती। धर्मेंद्र गुप्ता, उनके भाई भूरे व वीरेश तमिलनाडु में हेलमेट बेचते हैं। दीपावली व भाई दूज मनाने के लिए धर्मेंद्र गांव आए थे। दोस्त रवि ने नवंबर में बहन की शादी की बात कहकर मदद मांगी।

    सोमवार को रवि ने बहन की शादी के कार्ड बांटने को कहा तो धर्मेंद्र व दोस्त नितिन साथ चल दिए। तीनों ने एक ही बाइक पर बैठकर पूरे दिन रिश्तेदारों को कार्ड बांटे। रात में घर लौटते समय गुरैया-अलबेला गांव के बीच अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

    आसपास मौजूद लोगों ने तीनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान धर्मेंद्र की मौत हो गई। रवि व नितिन का उपचार चल रहा है। धर्मेंद्र बाइक चला रहे थे। स्वजन ने बताया कि वह हेलमेट पहनते थे मगर सोमवार को भूल गए।