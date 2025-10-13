Language
    यूपी के इस ज‍िले में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनेगा हेलीपैड, इमरजेंसी में हेलीकॉप्‍टर उतार सकेगी सेना

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:21 PM (IST)

    गंगा एक्सप्रेसवे पर जलालाबाद में हवाई पट्टी के पास हेलीपैड भी बनेगा। इसका आपात स्थिति में सेना के अधिकारी प्रयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर यहां एयर एंबुलेंस भी उतारी जा सकेंगी। सोमवार को मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। 

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गंगा एक्सप्रेसवे पर जलालाबाद में हवाई पट्टी के पास हेलीपैड भी बनेगा। इसका आपात स्थिति में सेना के अधिकारी प्रयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर यहां एयर एंबुलेंस भी उतारी जा सकेंगी।

    सोमवार को मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यकता औपचारिकताएं पूरी कराने के निर्देश दिए। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किमी. लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का 44 किमी हिस्सा जिले की तिलहर, सदर व जलालाबाद तहसील से होकर निकला है। जलालाबाद में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, जिस पर अगस्त में लड़ाकू विमानों की ट्रायल लैंडिंग कराई जा चुकी है। अब इसी हवाई पट्टी के पास हेलीपैड बनाया जाना है, जिसके लिए खूटा गांव में भूमि का चयन किया गया है।

    एडीएम वित्त अरविंद कुमार ने उन्हें बताया कि छह किसानों से ढाई हेक्टेयर भूमि में आठ गाटा खरीदे जाने हैं। उन्होंने बताया कि इसमें दो गाटा ग्राम समाज के हैं। इसके लिए एक करोड़ 70 लाख चार हजार रुपये व्यय होंगे। मंडलायुक्त ने इसके लिए यूपीडा को प्रस्ताव भिजवाने व जल्द से जल्द भूमि क्रय करके हेलीपैड का निर्माण कराने के निर्देश दिए।

    तिलहर में भी हाईवे पर बनेगा हेलीपैड

    इससे पहले लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हेलीपैड बनाने की तैयारी हो चुकी है। हाईवे पर तिलहर में सड़क के किनारे हेलीपैड बनाया जाएगा। जहां आपात स्थिति में हेलीकाप्टर उतारने के साथ ही घायलों के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा दी जाएगी।