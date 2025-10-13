जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गंगा एक्सप्रेसवे पर जलालाबाद में हवाई पट्टी के पास हेलीपैड भी बनेगा। इसका आपात स्थिति में सेना के अधिकारी प्रयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर यहां एयर एंबुलेंस भी उतारी जा सकेंगी।

सोमवार को मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यकता औपचारिकताएं पूरी कराने के निर्देश दिए। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किमी. लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का 44 किमी हिस्सा जिले की तिलहर, सदर व जलालाबाद तहसील से होकर निकला है। जलालाबाद में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, जिस पर अगस्त में लड़ाकू विमानों की ट्रायल लैंडिंग कराई जा चुकी है। अब इसी हवाई पट्टी के पास हेलीपैड बनाया जाना है, जिसके लिए खूटा गांव में भूमि का चयन किया गया है।