जीआरपी बनी फरिश्ता, यात्री को मौत के मुंह से खींचकर निकाला
जीआरपी के जवानों ने एक यात्री को चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंसने से बचाया। त्वरित कार्रवाई करते हुए, जीआरपी ने यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला और उसकी जान बचाई।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर हादसा होते-होते टल गया। बहन को स्टेशन छोड़ने आए मुकेश ट्रेन से गिर गए। जीआरपी के जवानों ने समय उन्हें बचा लिया। पैर और कमर में चोट लगने के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे राज्यरानी एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची। शहर के मुहल्ला कटिया टोला निवासी मुकेश कुमार अपनी बहन को ट्रेन में बैठाने के लिए आए थे। वह उन्हें उनकी सीट पर बैठाने के लिए कोच में चढ़ गए। इसी दौरान ट्रेन चल दी। हड़बड़ाहट में मुकेश नीचे उतरने लगे, तभी उनका पैर फिसल गया और वह ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच गिर पड़े।
यह देखकर वहां पर मौजूद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। उसी समय प्लेटफार्म पर भ्रमणशील जीआरपी उप निरीक्षक रजनीश शुक्ला और उनके साथियों ने मुकेश को हाथ पकड़कर सुरक्षित बाहर खींच लिया। अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो गंभीर हादसा हो सकता था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।