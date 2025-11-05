जीआरपी बनी फरिश्ता, यात्री को मौत के मुंह से खींचकर निकाला

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर हादसा होते-होते टल गया। बहन को स्टेशन छोड़ने आए मुकेश ट्रेन से गिर गए। जीआरपी के जवानों ने समय उन्हें बचा लिया। पैर और कमर में चोट लगने के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे राज्यरानी एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची। शहर के मुहल्ला कटिया टोला निवासी मुकेश कुमार अपनी बहन को ट्रेन में बैठाने के ल‍िए आए थे। वह उन्हें उनकी सीट पर बैठाने के लिए कोच में चढ़ गए। इसी दौरान ट्रेन चल दी। हड़बड़ाहट में मुकेश नीचे उतरने लगे, तभी उनका पैर फिसल गया और वह ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच गिर पड़े।