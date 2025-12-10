Vande Bharat Train: एक महीने बाद शाहजहांपुर आई गोमतीनगर-सीतापुर रूट की वंदे भारत, 1 यात्री नहीं मिला

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गोमतीनगर–सीतापुर रूट पर चलने वाली वंदेभारत ट्रेन शुभारंभ के एक महीने बाद दूसरी बार मंगलवार शाम स्टेशन पहुंची, लेकिन इस बार यात्री रूठ गए। निर्धारित समय के बाद जब ट्रेन रवाना हुई तो एक भी यात्री इसमें यहां से नहीं बैठा।

आठ नवंबर को ट्रेन का संचालन शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया था। यहां जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने स्वागत किया था, लेकिन इसके बाद ट्रेन का संचालन बंद हो गया। जिसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। रेलवे प्रशासन ने दोबारा से इसका संचालन शुरू कराया तो मंगलवार शाम ट्रेन अपने निर्धारित समय छह बजकर दस मिनट पर यहां स्टेशन पर आई। तय समय रुकने के बाद आगे के गंतव्य के लिए रवाना हो गई। ट्रेन को देखने के लिए प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ तो दिखी, लेकिन किसी ने इससे यात्रा के लिए टिकट नहीं लिया।

नहीं मिली जानकारी सीएमआई एसके ठाकुर के अनुसार ट्रेन के लिए न तो काउंटर पर कोई मैन्युअल आरक्षण हुआ और न ही ऑनलाइन टिकट बुक होने की जानकारी मिल पाई। अधिकारियों का कहना है कि किराया अधिक होने के कारण यात्रियों ने रुचि नहीं दिखाई।