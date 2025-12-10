Language
    Vande Bharat Train: एक महीने बाद शाहजहांपुर आई गोमतीनगर-सीतापुर रूट की वंदे भारत, 1 यात्री नहीं मिला

    By Eugesh Krishna Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:38 PM (IST)

    शाहजहांपुर में गोमतीनगर-सीतापुर रूट पर वंदेभारत ट्रेन एक महीने बाद दोबारा आई, लेकिन यात्रियों की कमी रही। उद्घाटन के बाद संचालन बंद होने से लोगों में ...और पढ़ें

    शाहजहांपुर में वंदेभारत ट्रेन का दोबारा आगमन, यात्री नहीं

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गोमतीनगर–सीतापुर रूट पर चलने वाली वंदेभारत ट्रेन शुभारंभ के एक महीने बाद दूसरी बार मंगलवार शाम स्टेशन पहुंची, लेकिन इस बार यात्री रूठ गए। निर्धारित समय के बाद जब ट्रेन रवाना हुई तो एक भी यात्री इसमें यहां से नहीं बैठा।

    आठ नवंबर को ट्रेन का संचालन शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया था। यहां जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने स्वागत किया था, लेकिन इसके बाद ट्रेन का संचालन बंद हो गया। जिसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। रेलवे प्रशासन ने दोबारा से इसका संचालन शुरू कराया तो मंगलवार शाम ट्रेन अपने निर्धारित समय छह बजकर दस मिनट पर यहां स्टेशन पर आई। तय समय रुकने के बाद आगे के गंतव्य के लिए रवाना हो गई। ट्रेन को देखने के लिए प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ तो दिखी, लेकिन किसी ने इससे यात्रा के लिए टिकट नहीं लिया।

    नहीं मिली जानकारी

    सीएमआ एसके ठाकुर के अनुसार ट्रेन के लिए न तो काउंटर पर कोई मैन्युअल आरक्षण हुआ और न ही ऑनलाइन टिकट बुक होने की जानकारी मिल पाई। अधिकारियों का कहना है कि किराया अधिक होने के कारण यात्रियों ने रुचि नहीं दिखाई।

    ये है किराया


    वंदेभारत ट्रेन का शाहजहांपुर से बरेली किराया 490 रुपये, शाहजहांपुर से गोमतीनगर 645 रुपये तथा सहारनपुर तक 4455 रुपये निर्धारित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दूरी के हिसाब से किराया काफी अधिक है, इसलिए यात्रा के लिए मांग नहीं बन पा रही है। हालांकि, ट्रेन का आगमन देखने के लिए स्टेशन पर उत्सुकता जरूर रही, लेकिन कोई भी यात्री इसमें सवार नहीं हुआ।