पुलिस ऑफिस के पास दे दनादन... लव मैरिज करने कोर्ट पहुंची महिला की स्वजन ने लगाई पिटाई, प्रेमी भी पिटा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंची महिला को उसके स्वजन ने पुलिस ऑफिस के पास पकड़ लिया। प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे सड़क पर जाम लग गया। सदर पुलिस ने हंगामा करने वालों को पकड़कर मीरानपुर कटरा पुलिस के हवाले कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ऑफिस के पास हुआ हंगामा, आरोपितों को ले गई कटरा पुलिस



मदनापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला अपने मायके गई थी। वहां से वह अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। महिला के पति ने मीरानपुर कटरा थाने में प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। आरोप था कि पत्नी 20 हजार रुपये नकदी व जेवर भी साथ ले गई। स्वजन का आरोप है कि कटरा पुलिस इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। मंगलवार को महिला अपने प्रेमी के साथ कचहरी में कोर्ट मैरिज करने पहुंच गई। इसकी जानकारी महिला के स्वजन को लगी तो वह कचहरी पहुंचे। युवक जैसे ही महिला को कचहरी के अंदर छोड़कर बाहर आया तो पुलिस ऑफिस के पास उसे पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी।

30 मई को मायके से प्रेमी के साथ चली गई थी महिला, पुलिस बरत रही थी लापरवाही स्वजन ने महिला को भी पकड़ लिया ऑफिस के बाहर हंगामा होने की वजह से जाम लग गया। आस-पास मौजूद पुलिसकर्मी हंगामा करने वालों को पुलिस ऑफिस के अंदर ले गए। कुछ देर बाद सदर पुलिस भी वहां पहुंच गया। हंगामा करने वालों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद कटरा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ऑफिस के पास इसी तरह एक माह पहले भी महिला प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते समय पकड़ी जा चुकी है।