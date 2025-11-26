Language
    जयमाला से पहले दुल्हन की जगह स्टेज पर अचानक पहुंची एक लड़की करने लगी हंगामा, बिना बहू के लौटी बरात

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:22 AM (IST)

    तिलहर में एक शादी समारोह में उस समय हंगामा मच गया जब एक युवती ने खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताते हुए शादी का विरोध किया। दुल्हन ने दूल्हे के साथ उसकी तस्वीरें देखने के बाद शादी से इनकार कर दिया। पंचायत के बाद बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई और दूल्हे को उपहार में मिले 14 लाख रुपये भी वापस करने पड़े।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शादी समारोह में एक युवती ने जयमाल से पहले पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताते हुए उसके साथ के फोटो भी दिखाए। दुल्हन को जब इसके बारे में पता चला तो उसने शादी से इन्कार कर दिया। मामला थाने पहुंचा। कई घंटे पंचायत के बाद रिश्ता तोड़ दिया गया। करीब 15 घंटे तक चले ड्रामे के बाद बरात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।
     

    उपहार में दिए 14 लाख रुपये भी करने पड़े वापस, तब कार्रवाई से बचा दूल्हा

     
    उपहार में दिए गए 14 लाख रुपये भी दूल्हे को वापस करने पड़े। इसके बाद वह कार्रवाई से बच सका।सोमवार को जयमाल से पहले दूल्हे के मोबाइल पर बार-बार कॉल आ रही थीं। वह एकांत में जाकर बात कर रहा था। काफी परेशान होने पर बरातियों ने उससे बार-बार आने वाली काल के बारे में पूछा तो वह टाल मटोल करने लगा। कुछ देर बाद एक युवती वहां पहुंच गई और खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वह शादी का विरोध करती रही। लंबे समय से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो यह शादी नहीं होने देगी।

    शाहजहांपुर में सोमवार रात हुई घटना, मंगलवार सुबह थाने में हुई पंचायत

     
    दुल्हन पक्ष के लोग भी इस हंगामे की वजह से परेशान हो गए। युवती ने कुछ फोटो लोगों को दिखाए, जिसमें वह दूल्हे के साथ है। काफी देर तक जब हंगामा चलता रहा तो दुल्हन को भी इसकी भनक लगी तो उसने मौके पर पहुंचकर खुद शादी करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद मामला थाने पहुंच गया। वहीं, तिलक में उपहार स्वरूप दिए गए 14 लाख रुपये व अन्य सामान वापस करने के लिए दुल्हन पक्ष ने पुलिस को तहरीर दे दी। मंगलवार दोपहर तक थाने में पंचायत होती रही। आखिर में दूल्हा पक्ष ने रुपये व अन्य सामान वापस कर दिया। 15 घंटे बाद बिना दुल्हन के ही बरात वापस चली गई।
    प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह के अनुसार दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। इस वजह से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
