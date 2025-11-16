उत्तराखंड के ट्रक चालकों से गांजा खरीदकर बिक्री करने वाला गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
शाहजहांपुर पुलिस ने रोजा क्षेत्र से मोहित कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो उत्तराखंड से आने वाले ट्रक चालकों से गांजा खरीदकर बेचता था। उसके पास से एक किलो 27 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस अब उस जगह पर निगरानी रख रही है जहाँ से वह गांजा खरीदता था, ताकि अन्य तस्करों को भी पकड़ा जा सके।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। उत्तराखंड से आने वाले ट्रक चालकों से गांजा खरीदकर बिक्री करने वाले रोजा के मठिया कालोनी निवासी मोहित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक किलो 27 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
रोजा क्षेत्र के पैतापुर गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति खड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। रोजा पुलिस जब मौके पर पहुंचीं तो वह व्यक्ति खेतों की तरफ भागने लगा। उसका पीछा कर पकड़ लिया तो उसके पास एक किलो 27 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
आरोपित से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उत्तराखंड से आने वाले ट्रक चालकों से गांजा खरीदकर क्षेत्र में बिक्री करता है। सीओ सदर प्रयांक जैन ने बताया कि आरोपित जिस स्थान पर ट्रक चालकों से गांजा खरीदता था वहां पुलिस की निगरानी रहेगी ताकि अन्य तस्करों को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
