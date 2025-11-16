उत्तराखंड के ट्रक चालकों से गांजा खरीदकर बिक्री करने वाला गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। उत्तराखंड से आने वाले ट्रक चालकों से गांजा खरीदकर बिक्री करने वाले रोजा के मठिया कालोनी निवासी मोहित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक किलो 27 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

रोजा क्षेत्र के पैतापुर गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति खड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। रोजा पुलिस जब मौके पर पहुंचीं तो वह व्यक्ति खेतों की तरफ भागने लगा। उसका पीछा कर पकड़ लिया तो उसके पास एक किलो 27 ग्राम गांजा बरामद हुआ।