    एनकाउंटर में घायल गैंगस्टर ने हाथ जोड़कर SP से मांगी माफी, कप्तान ने दी क्राइम का रास्ता छोड़ने की सलाह

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:54 PM (IST)

    शाहजहांपुर में गोवंशीय पशुओं के मांस की तस्करी के आरोपी गैंगस्टर फुरकान कुरैशी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। भागने की कोशिश में उसने पुलिस पर फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस की गोली से वह घायल हो गया। पूछताछ के दौरान उसने गोमांस की तस्करी की बात कबूली। एसपी ने उसे अपराध का रास्ता छोड़ने की सलाह दी। फुरकान पर पहले से कई मामले दर्ज हैं।

    जानकारी देते एसपी राजेश द्विवेदी। वीडियो से ली तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गोवंशीय पशुओं के मांस की तस्करी के आरोपित गैंग्स्टर की गुरुवार रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। उसने भागने की कोशिश में टीम पर फायरिंग की, तो जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसके पैर में भी लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी राजेश द्विवेदी उससे मेडिकल कालेज में पूछताछ करने पहुंचे तो हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगा, जिस पर उन्होंने कहा कि अपराध का रास्ता छोउ़ दो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत के बीसलपुर के ग्यासपुर निवासी फुरकान कुरैशी निगोही में खनन्का सीमा पर स्थित दूध फैक्ट्री के पास अपने साथियों का इंतजार कर रहा था। जानकारी मिलने पर वहां पर पुलिस टीम पहुंच गई और उसे गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की, लेकिन फुरकान ने फायरिंग कर दी।

    गोमांस की तस्करी का है आरोपित, पुलिस टीम पर की थी फायरिंग

    पुलिस की ओर से भी गोली चली, जो फुरकान के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। उसके पास से तमंचा, कारतूस आदि बरामद हुए। फुरकान ने बताया कि वह गोवंशयी पशु के मांस को बीसलपुर व पीलीभीत में ले जाकर बेचता है, जिसमें उसको अच्छा फायदा होता है। कुछ दिन पहले गोकुशी के मुकदमे में जेल गया था। जमानत पर बाहर आने पर व अपने साथी तालगांव निवासी रिजवान, धुल्लिया गांव निवासी नईम, अनस व अफजाल के बुलाने पर यहां आया था।

    निगोही पुलिस ने किया गिरफ्तार, पहले से दर्ज हैं तीन प्राथमिकी

    उन लोगों ने कहा था कि गोवंशीय पशु की हत्या करेंगे। जिसका मांस ले जाकर बेच देना। वह उन लोगों का इंतजार ही कर रहा था तभी पुलिस टीम आ गई। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित पर पहले से पशु क्रूरता, आर्म्स एक्ट व गैंग्स्टर के तहत प्राथमिकी दर्ज हैं।

    मेडिकल कॉलेज देखने पहुंचे एसपी

    एसपी राजेश द्विवेदी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्हें देखते ही फुरकान हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, जिस पर एसपी ने उससे कहा कि अपराध का रास्ता छोड़ दो। कुछ और काम करो। उन्होंने आरोपित के स्वस्थ होने पर उसको जेल भेजने के निर्देश दिए।