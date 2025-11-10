Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shahjahanpur News: मोबाइल टावर चोरी गैंग के 11 आरोपितों पर गैंगस्टर, विदेश भेजते थे महंगे उपकरण

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:49 PM (IST)

    शाहजहांपुर पुलिस ने मोबाइल टावरों से उपकरण चुराने वाले गिरोह के 11 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दो आरोपित गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है। गिरोह के सदस्य चोरी किए गए राउटर विदेशों में बेचते थे। पुलिस ने लूट और छिनैती के तीन अन्य आरोपितों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया है, जिनमें से दो गिरफ्तार हो चुके हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    गैंगस्टर के आरोपित।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी करने वाले गिरोह समेत 11 आरोपितों पर गैंग्सटर की कार्रवाई की गई। जिसमे दो आरोपितों को रामचंद्र मिशन पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों के विदेश तक से तार जुड़े थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    18 जनवरी को लखीमपुर खीरी के पसगवां क्षेत्र के सर्वांगपुर गांव निवासी रंगराजन ने रामचंद्र मिशन में प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। उन्होंने बताया था कि हरदोई चौराहे के पास स्थित भारतीय एयरटेल टावर के दो राउटर चोरी हो गए हैं। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह उपकरण प्रयागराज के शंकरगढ़ क्षेत्र के भगदिवा गांव निवासी ध्रुव द्विवेदी ने चोरी किए। उसे 27 जनवरी को रामचंद्र मिशन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन चोरी किए गए उपकरण बरामद नहीं हुए थे। हालांकि तब पुलिस को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे।

     

    रामचंद्र मिशन पुलिस ने की कार्रवाई, दो आरोपित को भेजा गया जेल, अन्य आरोपितों की तलाश में दबिश

     

    जिसके बाद एसपी ने एसओजी, रामचंद्र मिशन, सर्विलांस सेल टीम को भी लगाया था। सात फरवरी को इस गिरोह का पूरी तरह से राजफाश कर दिया। गिरोह में शामिल बनारस के चोलापुर क्षेत्र के महदा क्षेत्र निवासी ब्रजनंदन कुमार उर्फ हैप्पी, कासगंज के पटियाली क्षेत्र के नई मुसियार क्षेत्र निवासी राजेश कुमार पाल, सीतापुर के सिंधौली क्षेत्र के जल्लाबाद गांव निवासी प्रीत कुमार सिंह, इसी गांव के सर्वेश व कुलदीप, औरैया के बिधुना क्षेत्र के चकरपुर गांव निवासी अनिल कुमार यादव, अंबेडकर के अकबरपुर क्षेत्र के जुलहिया गांव निवासी आकाश पांडेय के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी।

     

    वाराणसी, कासगंज, सीतापुर आदि जिलों के आरोपितों पर भी कार्रवाई, विदेश से भी जुड़े थे तार

     

    गिरोह के इन सदस्यों को उसी समय जेल भेजा गया था, जो कुछ दिन बाद जमानत पर छूट गए थे। एसपी राजेश द्विवेदी ने अब इस गिरोह पर शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर के तहत कार्रवाई कराई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगाई गई हैं।


    कोरियर के माध्यम से विदेशों में करते थे बिक्री

     

    पुलिस के मुताबिक ब्रजनंदन ने बीसीए किया था। वह एक कंपनी में सात वर्ष काम कर चुका था। वह एक कंपनी का संचालन भी कर रहा था। जेल में बंद आरोपित ध्रुव अपने साथियों के साथ राउटर चोरी कर कोरियर के माध्यम से मुंबई ब्रजनंदन व दिल्ली राजेश भेजता था। इसके बाद यह महंगे उपकरण थाईलैंड, यूएसए, यूके, हांगकांग आदि देशों में बिक्री के लिए भेजे जाते थे। ब्रजनंदन ने राउटर की जांच के लिए एक टेस्टिंग मशीन भी खरीदी थी जो उसकी मुंबई में स्थित कंपनी में है।।

     

    तीन पर गैंगस्टर, दो गिरफ्तार

     

    रामचंद्र मिशन पुलिस ने लूट, छिनैती करने वाले तीन अन्य आरोपितों के विरुद्ध भी गैंग्सटर की कार्रवाई की है। जिसमे रामचंद्र मिशन क्षेत्र के फत्तेपुर रेती निवासी असरफ, नई बस्ती निवासी जुनैद व फत्तेपुर रेती निवासी वारिश है। पुलिस ने असरफ व वारिश को गिरफ्तार कर लिया जबकि जुनैद की तलाश की जा रही है।


    गैंग्सटर के तहत 11 आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिसमे दो आरोपित गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। दूसरे जिलों के आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी जाएगी। राजेश द्विवेदी, एसपी