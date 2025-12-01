Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर बंद किया गया वाहनों का निकलना, जनवरी 2026 में हो सकता है उद्घाटन

संवाद सूत्र, जलालाबाद। गंगा एक्सप्रेस वे का काम 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अब फिनिशिंग कार्य कराया जाएगा। जिसके लिए निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने एंट्री और एग्जिट प्वाइंट को बंद कर दिया है, ताकि कोई वाहन न निकल सके। शत प्रतिशत काम पूरा होने के बाद जनवरी 2026 में उद्घाटन होने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बनाए गए 594 किमी लंबे इस गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बदायूं से लेकर बिलग्राम तक की दूरी 150 किमी के गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने वाली कंपनी एचजी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी के मुताबिक कार्य अभी प्रगति पर है।