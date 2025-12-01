Language
    Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर बंद किया गया वाहनों का निकलना, जनवरी 2026 में हो सकता है उद्घाटन

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:48 PM (IST)

    गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्घाटन जनवरी 2026 में होने की संभावना है। एक्सप्रेसवे का निर्माण अभी जारी है और सरकार का लक्ष्य है कि उद्घाटन से पहले सभी कार्य पूरे हो जाएं। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कई जिलों को जोड़ेगा और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

    संवाद सूत्र, जलालाबाद। गंगा एक्सप्रेस वे का काम 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अब फिनिशिंग कार्य कराया जाएगा। जिसके लिए निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने एंट्री और एग्जिट प्वाइंट को बंद कर दिया है, ताकि कोई वाहन न निकल सके। शत प्रतिशत काम पूरा होने के बाद जनवरी 2026 में उद्घाटन होने की संभावना है।

    मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बनाए गए 594 किमी लंबे इस गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बदायूं से लेकर बिलग्राम तक की दूरी 150 किमी के गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने वाली कंपनी एचजी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी के मुताबिक कार्य अभी प्रगति पर है।

    फिनिशिंग कार्य को तेजी से करने के लिए सभी एंट्री पॉइंट को बंद किया गया है। हाईवे पर तीन टोल प्लाजा भी निर्माणाधीन हैं, जिनका कार्य भी बहुत तेजी से किया जा रहा है।