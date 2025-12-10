शाहजहांपुर में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर देवरिया ले गई पुलिस

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच ने रात दो बजे शाहजहांपुर जंक्शन पर गिरफ्तार कर लिया। वह लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। ट्रेन के यहां रुकते ही पहले से मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनको एसी कोच से नीचे उतार लिया। टीम उनकाे देवरिया ले गई है, जहां उन पर दर्ज भूमि आवंटन संबंधी मुकदमे में पूछताछ होगी।

देवरिया में दर्ज भूमि आवंटन संबंधित मुकदमे में पूछताछ के लिए ले गई पुलिस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि तीन माह पहले लखनऊ पुलिस ने उनके व उनके पति के विरुद्ध देवरिया में भूमि आवंटन संबंधी मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। जबकि वह इस भूमि पर 25 वर्ष पूर्व ही कब्जा छोड़ चुकी थीं। नूतन ने बताया कि मंगलवार रात पति आवश्यक कार्य के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे। शाहजहांपुर में सादी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मियों ने अचानक ट्रेन से उतार लिया। कोई बताने को तैयार नहीं था।

लखनऊ से दिल्ली जाते समय शाहजहांपुर जंक्शन पर ट्रेन से नीचे उतारा नूतन ने बताया कि कुछ देर पहले लखनऊ पुलिस ने उन्हें सूचना दी है कि अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पूछताछ के लिए देवरिया ले जाया जा रहा है। इससे पहले नूतन पति के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए पोस्ट की।