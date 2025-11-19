जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मत्स्य विभाग में समिति पंजीकृत करने के नाम पर एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने वाले निरीक्षक संजीव कुमार को बरेली एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वह ददरौल के रोशनगर गांव निवासी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता महेश कश्यप से जजी परिसर में 20 हजार रुपये एडवांस ले रहा था, तभी तभी टीम के सदस्यों ने उसे धर दबोचा। आरोपित को तिलहर थाने ले जाया गया है, जहां उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी।

मत्स्य विभाग में पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले तालाबों के पट्टे समिति को दिए जाते हैं। जिसके पंजीकरण के लिए महेश कश्यप ने गत वर्ष नवंबर में आवेदन किया था, लेकिन मत्स्य निरीक्षक संजीव कुमार उनको लगातार टरका रहा था। पिछले माह धनतेरस पर उसने महेश से एक लाख रुपये रिश्वत मांगी। महेश ने असमर्थता जताई तो 80 हजार रुपये मेें से एक रुपया भी कम लेने से इन्कार कर दिया। जिसके बाद महेश ने बरेली एंटी करप्शन टीम के पास शिकायत की।