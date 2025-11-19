20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया मत्स्य विभाग का कर्मचारी, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से खलबली
एंटी करप्शन टीम ने मत्स्य विभाग के एक कर्मचारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायत मिलने पर टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है और आगे की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मत्स्य विभाग में समिति पंजीकृत करने के नाम पर एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने वाले निरीक्षक संजीव कुमार को बरेली एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वह ददरौल के रोशनगर गांव निवासी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता महेश कश्यप से जजी परिसर में 20 हजार रुपये एडवांस ले रहा था, तभी तभी टीम के सदस्यों ने उसे धर दबोचा। आरोपित को तिलहर थाने ले जाया गया है, जहां उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी।
मत्स्य विभाग में पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले तालाबों के पट्टे समिति को दिए जाते हैं। जिसके पंजीकरण के लिए महेश कश्यप ने गत वर्ष नवंबर में आवेदन किया था, लेकिन मत्स्य निरीक्षक संजीव कुमार उनको लगातार टरका रहा था। पिछले माह धनतेरस पर उसने महेश से एक लाख रुपये रिश्वत मांगी। महेश ने असमर्थता जताई तो 80 हजार रुपये मेें से एक रुपया भी कम लेने से इन्कार कर दिया। जिसके बाद महेश ने बरेली एंटी करप्शन टीम के पास शिकायत की।
बुधवार दोपहर संजीव ने एडवांस में 20 हजार रुपये लेकर आने के लिए कहा तो शिकायकर्ता ने टीम को सूचना दी, जिसके बाद सदस्य यहां विकास भवन के पास पहुंचे। महेश के काल करने पर संजीव कार्यालय से बाहर आया और उनको जजी परिसर में ले गया। यहां उसने रुपये हाथ में लेने की बजाय पैंट की जेब में रखने के लिए कहा, जैसे ही महेश ने रुपये रखे वहां पर मौजूद टीम के सदस्यों ने संजीव को धर दबोचा। उसे तिलहर थाने ले जाया गया, जहां हाथ धुलाने पर पानी का रंग लाल हो गया।
