शटर के ताले तोड़कर दो लाख की आतिशबाजी ले गए चोर, पड़ोसियों को कानों-कान नहीं हुई खबर
एक अप्रत्याशित घटना में, चोरों ने एक दुकान के शटर के ताले तोड़कर दो लाख रुपये की आतिशबाजी चुरा ली। पड़ोसियों को घटना की कोई जानकारी नहीं हुई, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सोने, चांदी या नकदी की चोरी तो सुनी होगी, लेकिन यहां मीरानपुर कटरा में चोर दीपावली मनाने के लिए दुकान से आतिशबाजी ही चुरा ले गए। दोपहर बाद दुकान स्वामी ने थाने पर सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस जांच में जुटी है।
कटरा के मुहल्ला आतिशबाजान निवासी सैयद रियासत अली की खुदागंज मार्ग पर आतिशबाजी की दुकान है। दीपावली पर बिक्री अच्छी हो रही है इसलिए बुधवार को वह थोक में दो लाख रुपये के पटाखे खरीदकर लाए थे। रात में किसी समय चोरों ने शटर के ताले ताेड़े और दुकान में रखे आतिशबाजी के सभी नोट नौ कार्टून चुरा ले गए।
खुला मिला शटर
गुरुवार सुबह जब आसपास के शटर खुला देखा तो रियासत को सूचना दी, जिस पर वह दुकान पहुंचे। उन्होंने आसपास रहने वालों से बात की, लेकिन किसी ने भी आहट तक न सुनाई देने की बात कही। दोपहर बाद वह थाने पहुंचे और पूरी बात बताई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी कराई।
प्रभारी निरीक्षक जुगुल किशोर पाल ने बताया कि घटना संदिग्ध लग रही है, लेकिन रियासत ने एक दिन पूर्व खरीदी गई आतिशबाजी के बिल आदि उपलब्ध कराए हैं। जल्द आरोपित गिरफ्तार होंगे।
