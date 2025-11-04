मोबाइल पर बात करने पर पिता ने बेटी को लाठी से पीट कर मार डाला, आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जिले के रोजा थाना क्षेत्र के सुतनेरा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 16 वर्षीय रूबी को उसका पिता लाठी से पीट-पीटकर मार डाला। मोबाइल फोन पर नाबालिग बेटी को बात करते देख पिता गुस्‍सा इतना भड़क गया क‍ि उसने बेटी को तब तक मारता रहा जब तक जान नहीं चली गई। इसके बाद आरोपित भाग निकला।

रोजा के सुतनेरा गांव निवासी नूर मोहम्मद खेती करता है। दोपहर वह खेत से आया तो देखा कि कमरे में 16 वर्षीय रूबी मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। गांव के ही एक युवक से बात होने के शक में उसने बेटी से फोन छीन लिया और पास के ही तालाब में फेंक दिया। घर के बाहर काम कर रही बहू सलमा जब तक अंदर आई नूर मोहम्मद ने लाठी उठा ली और बेटी पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिए।

गंभीर चोटें आने से रूबी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपित भाग निकला। मृतका के भाई कुरबान ने बताया कि वह आटो चालक है। जानकारी मिलते ही वापस आया तो पिता भाग चुका था। उसने बताया कि गांव का ही एक युवक दिल्ली में रहता है।