दुश्मन बन गई थी बेटी... कब तक बर्दाश्त करता, 'ब्यॉयफ्रेंड से मिलने के लिए हमें देती थी नींद की गोलियां'
आरोपी नूर मोहम्मद ने कहा कि उसकी बेटी उसकी जान की दुश्मन बन गई थी। उसने बताया कि बेटी अरमान से मिलने के लिए खाने में नशीली गोलियां मिलाती थी। बार-बार समझाने पर भी जब वह नहीं मानी और गांव वाले मजाक बनाने लगे तो गुस्से में उसने बेटी को मार डाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण, रोजा। कब तक बर्दाश्त करता, बेटी सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह अरमान से मिलने व उसके मोबाइल पर बात करने के लिए मेरे खाने में नशे की गोलियां तक मिलाने लगी थी। इसके बाद भी उसे समझाने का प्रयास करता रहा लेकिन अब जब पानी सिर से ऊपर हो गया था। बेटी रूबी की हत्या में जेल भेज जाने से पहले सुतनेरा नूर मोहम्मद के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी।
बोला जिस बेटी के भरण-पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखी, वही मेरी जान की दुश्मन बन गई थी। अगर उसे न मारता तो वह मुझे मार देती। रात में अक्सर वह खाने में नींद की गोलियां मिला देती थी। ताकि अरमान से मिल सके। उससे बिना रोक टोक फोन पर बात कर सके।
जानकारी पर बेटी को डांटा था
इसकी जानकारी होने पर उसने बेटी को डांटा फटकारा, पर वह उल्टा जवाब देने लगी। पिछले माह उसके पास मोबाइल मिला तो उसे तोड़ दिया लेकिन अगले ही दिन रूबी के पास फिर से फोन आ गया। उसे तोड़कर तालाब में फेंका तो वह कुछ दिन बाद एक और फोन ले आई। हालांकि बेटा कुर्बान अरमान से बेटी की शादी के लिए राजी हो गया था, जिसको लेकर गांव के लेाग उसका मजाक बनाने लगे थे। मंगलवार को भी बेटी जब उसकी बात नहीं मानी और झगड़ने लगी तो गुस्से में उसे मार डाला।
प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि नूर मोहम्मद की बहू सलमा ने ससुर के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी पंजीकृत कराई है।उन्होंने बताया कि अरमान से भी पूछताछ होगी। रूबी के मोबाइल की सीडीआर के आधार पर जांच होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।