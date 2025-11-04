'बेटी की हत्या का मुझे कोई पछतावा नहीं...', गिरफ्तार किए जाने के बाद बोला पिता- नहीं मान रही थी बात

संवाद सहयोगी, रोजा। कई बार बेटी को समझाया, कहा कि अरमान से दूरी बना लो..., लेकिन वह मेरी बात मान ही नहीं रही थी। जब मौका मिलता फोन पर उससे बात करती थी। आज जब उसे डांटा तो गलती मानने की बजाय मुझसे ही झगड़ने लगी। इसलिए गुस्से में उसकी पिटाई कर दी, उसकी जान चली गई इसका मुझे कोई पछतावा नहीं...।

गिरफ्तारी के बाद कंबल ओढ़कर लेटा नूर मोहम्मद बेहद सामान्य दिखने का प्रयास कर रहा था। जिस बेटी को गोद में खिलाया। पाल पोसकर बड़ा किया। उसकी अपने ही हाथों हत्या करने के बाद चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। बोला वह जो कर रही थी उससे परिवार की छवि खराब हो रही थी, इसलिए उसकी जान ले ली। इसके लिए कानून जो सजा देगा वह मंजूर है।

नूर मोहम्मद की पत्नी का नौ वर्ष पूर्व निधन हो गया था। उसके बाद उसने ही वह बेटे व बेटी के लिए पिता के साथ-साथ मां की जिम्मेदारी भी निभा रहा था। दोनों को लाड़ प्यार से पाला। बेटी पांचवें तक ही स्कूल गई। इसके बाद घरेलू काम संभालने लगी। इस बीच वह किसी तरह अरमान के संपर्क में आ गई और दोनों में बात होने लगी। कुछ महीनों तक तो इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन बाद में चर्चाएं शुरू हुईं तो नूर मोहम्मद ने पाबंदी लगाना शुरू कर दीं, लेकिन किशोरी नहीं मानी।

जब नूर मोहम्मद के सामने नहीं होती मोबाइल पर बात कर लेती। पुलिस को किशोरी के दोनों मोबाइल घर से मिल गए। जिनमें कॉल व चैटिंग का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अरमान व उसके स्वजन से भी पूछताछ होगी।



कह दूंगा कि मैंने ही बेटी को मारा है... नूर मोहम्मद को रोकने के लिए बहू सलमा ने काफी प्रयास किए।मदद के लिए शोर भी मचाया, लेकिन कोई नहीं आया। बेटी हत्या के बाद नूर मोहम्मद काफी देर तक वहीं रुका। चिल्लाकर कह रहा था कि कहीं नहीं जाएगा। जो आएगा उसे बता दूंगा कि मैंने ही बेटी को मारा है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले भाग गया। उसे बाद में गांव के बाहर जंगल के पास गिरफ्तार कर लिया गया।