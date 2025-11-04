Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बेटी की हत्या का मुझे कोई पछतावा नहीं...', गिरफ्तार किए जाने के बाद बोला पिता- नहीं मान रही थी बात

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:52 PM (IST)

    एक पिता को अपनी बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद, पिता ने कहा कि उसे अपनी बेटी की हत्या का कोई पछतावा नहीं है क्योंकि वह उसकी बात नहीं मान रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, रोजा। कई बार बेटी को समझाया, कहा कि अरमान से दूरी बना लो..., लेकिन वह मेरी बात मान ही नहीं रही थी। जब मौका मिलता फोन पर उससे बात करती थी। आज जब उसे डांटा तो गलती मानने की बजाय मुझसे ही झगड़ने लगी। इसलिए गुस्से में उसकी पिटाई कर दी, उसकी जान चली गई इसका मुझे कोई पछतावा नहीं...।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तारी के बाद कंबल ओढ़कर लेटा नूर मोहम्मद बेहद सामान्य दिखने का प्रयास कर रहा था। जिस बेटी को गोद में खिलाया। पाल पोसकर बड़ा किया। उसकी अपने ही हाथों हत्या करने के बाद चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। बोला वह जो कर रही थी उससे परिवार की छवि खराब हो रही थी, इसलिए उसकी जान ले ली। इसके लिए कानून जो सजा देगा वह मंजूर है।

    नूर मोहम्मद की पत्नी का नौ वर्ष पूर्व निधन हो गया था। उसके बाद उसने ही वह बेटे व बेटी के लिए पिता के साथ-साथ मां की जिम्मेदारी भी निभा रहा था। दोनों को लाड़ प्यार से पाला। बेटी पांचवें तक ही स्कूल गई। इसके बाद घरेलू काम संभालने लगी। इस बीच वह किसी तरह अरमान के संपर्क में आ गई और दोनों में बात होने लगी। कुछ महीनों तक तो इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन बाद में चर्चाएं शुरू हुईं तो नूर मोहम्मद ने पाबंदी लगाना शुरू कर दीं, लेकिन किशोरी नहीं मानी।

    जब नूर मोहम्मद के सामने नहीं होती मोबाइल पर बात कर लेती। पुलिस को किशोरी के दोनों मोबाइल घर से मिल गए। जिनमें कॉल व चैटिंग का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अरमान व उसके स्वजन से भी पूछताछ होगी।


    कह दूंगा कि मैंने ही बेटी को मारा है...

     

    नूर मोहम्मद को रोकने के लिए बहू सलमा ने काफी प्रयास किए।मदद के लिए शोर भी मचाया, लेकिन कोई नहीं आया। बेटी हत्या के बाद नूर मोहम्मद काफी देर तक वहीं रुका। चिल्लाकर कह रहा था कि कहीं नहीं जाएगा। जो आएगा उसे बता दूंगा कि मैंने ही बेटी को मारा है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले भाग गया। उसे बाद में गांव के बाहर जंगल के पास गिरफ्तार कर लिया गया।




    पहले भी हो चुकीं ऑनर किलिंग की घटनाएं


    जिले में यह पहली घटना नहीं है। सात जनवरी 2025 को परौर के गढ़ी गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी बेटी की तलवार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। युवती फोन पर अपने प्रेमी से बात कर रही थी। 17 सितंबर 2021 को गढ़िया रंगीन के नोगवां नरोत्तम गांव में प्रेमी युगल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।सिंधौली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के गर्भवती होने पर पिता व भाई ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद गांव से कुछ दूर गड्ढे में दफन कर दिया था। इसी तरह निगोही क्षेत्र के एक गांव में पिता ने बेटी के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर हत्या कर दी थी। वर्ष 2022 में जलालाबाद के ककराहा गांव में प्रेमी-प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह आनर किलिंग की कई अन्य घटनाएं हो चुकी हैं।