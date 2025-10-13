शाहजहांपुर के खेत में पराली जलने पर किसान को पकड़ा, पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना
बड़ागांव क्षेत्र में पराली जलाने पर एक किसान को पकड़ा गया और जुर्माना लगाया गया। एसडीएम चित्रा निर्वाल ने राजस्व कर्मियों को किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए थे। राजस्व कर्मियों ने गांवों में बैठकें कर किसानों से पराली न जलाने की अपील की। एसडीएम को सूचना मिलने पर उन्होंने मौके पर टीम भेजकर किसान पर जुर्माना लगाया। एसडीएम ने किसानों से पराली को खाद के रूप में उपयोग करने का आग्रह किया।
संवाद सहयोगी, जागरण , बड़ागांव (पुवायां)। बड़ागांव क्षेत्र में पराली जलने पर एक किसान को पकड़ लिया। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पराली जलाने वाले किसानों पर शिकंजा कसने के लिए एसडीएम चित्रा निर्वाल ने राजस्व कर्मियों को गांव गांव चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए थे।
नायब तहसीलदार पंकज कुमार समेत राजस्व कर्मियों ने दस गांव में किसानों से बैठक कर पराली न जलाकर सड़ाने की अपील की है । रविवार शाहजहांपुर जा रही एसडीएम चित्रा निर्वाल को बड़ागांव निवासी लालमन के बगड़ेर गांव स्थित खेत में पराली जलने की सूचना मिली। उन्होंने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा। किसान लालमुनी को पकड़ कर बड़ागांव चौकी ले आई।
पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला
टीम ने उनसे पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला है। वहीं किसान ने खुद को झूठे केस में फंसाने व घर होना बताया है। एसडीएम चित्रा निर्वाल ने बताया किसानों को जागरूक करने को गांव में चौपाल लगाई जा रही है किसान पराली को खेत में सड़ाकर खाद के रुप में उपयोग करें।
