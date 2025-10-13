शाहजहांपुर के खेत में पराली जलने पर किसान को पकड़ा, पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना

संवाद सहयोगी, जागरण , बड़ागांव (पुवायां)। बड़ागांव क्षेत्र में पराली जलने पर एक किसान को पकड़ लिया। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पराली जलाने वाले किसानों पर शिकंजा कसने के लिए एसडीएम चित्रा निर्वाल ने राजस्व कर्मियों को गांव गांव चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए थे।

नायब तहसीलदार पंकज कुमार समेत राजस्व कर्मियों ने दस गांव में किसानों से बैठक कर पराली न जलाकर सड़ाने की अपील की है । रविवार शाहजहांपुर जा रही एसडीएम चित्रा निर्वाल को बड़ागांव निवासी लालमन के बगड़ेर गांव स्थित खेत में पराली जलने की सूचना मिली। उन्होंने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा। किसान लालमुनी को पकड़ कर बड़ागांव चौकी ले आई।