    नकली नोटों की सप्लाई चेन टूटी : दिल्ली और यूपी में जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

    By Ajay Yadav Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:21 PM (IST)

    दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई चेन का भंडाफोड़ किया है। जाली नोट छापने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली/ शाहजहांपुर। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली और यूपी में जाली नोटों की छपाई करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान दिल्ली के विजय नगर के राकेश अरोड़ा, यूपी के शाहजहांपुर निवासी उसके भाई रवि अरोड़ा और विवेक कुमार मौर्य के रूप में की गई।

    आरोपितों के पास 3.24 लाख रुपये के जाली नोट, अधूरी करेंसी शीट, प्रिंटर, कागज और नोटों पर चित्र उभारने के लिए विशिष्ट रसायन व पाउडर, रिबन की जगह इस्तेमाल किया गया हरा टेप और पैन कार्ड बरामद हुआ। दिल्ली क्राइम ब्रांच के उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक, एएसआइ दीपक कुमार को सूचना मिली थी कि एक संगठित गिरोह दिल्ली और यूपी में नकली नोट छाप रहा है।

    सूचना पर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया और एसीपी राजबीर मलिक की देखरेख व इंस्पेक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने सबसे पहले राकेश को नार्थ गेट माल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास 500 रुपये के 200 जाली नोट मिले। ये जाली नोट शाहजहांपुर के तिलहरजई निवासी विवेक कुमार मौर्य ने उसके चारखंभा निवासी भाई रवि अरोड़ा के माध्यम से उपलब्ध कराए थे।

    रवि के घर पर पुलिस ने मारा छापा

    इसके बाद पुलिस टीम ने शाहजहांपुर में रवि के घर पर छापेमारी कर उसे दबोच लिया। तलाशी में घर में लकड़ी के शोकेस से 17,500 मूल्य के 500 के 35 जाली नोट बरामद हुए। पूछताछ में आरोपित ने विवेक की जानकारी दी, जो जाली नोटों की छपाई और आपूर्ति में शामिल था।

    तब पुलिस ने शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार स्थित मोहल्ला तिलहर जई में किराये पर रह रहे विवेक के आवास पर छापा मारा। उसे कम्प्यूटर और प्रिंटर के जरिये नकली नोट छापते पकड़ा गया। तलाशी में भारी मात्रा में जाली नोट और अधूरी करेंसी शीट बरामद हुई। साथ ही गौरव मिश्रा के नाम से जारी एक पैन कार्ड और एसबीआइ पासबुक भी बरामद की गई। इसका इस्तेमाल अन्य आरोपितों से धन प्राप्त करने के लिए किया जाता था।

    स्थानीय पुलिस भी कर रही तलाश

    दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद एसपी राजेश द्विवेदी ने एसओजी समेत तीन टीमों को लगाया है जो अपने स्तर से यहां जांच कर रहीं है। कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है।