मह‍िला ने पत‍ि समेत आठ पर दर्ज कराई दहेज उतपीड़न की FIR, पांच साल पहले हुई थी शादी

एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि शादी के पांच साल बाद भी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि ससुराल वाले शादी के समय दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे।