    श्मशान की भूमि से हटाएं अतिक्रमण... DM धर्मेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे रौली बौरी गांव, कहा- कब्जेदारों से होगी वसूली

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    जलालाबाद के रौली बौरी गांव में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने श्मशान भूमि का निरीक्षण किया और ध्वस्त मकानों का मलबा हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने श्मशान भूमि पर दोबारा बसाने की मांग को खारिज कर दिया और शेष अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए। डीएम ने कहा कि श्मशान भूमि पर अतिक्रमण नहीं होगा और अवैध कब्जेदारों से राजस्व वसूली की जाएगी।

    श्मशान की जमीन देखने पहुंचे डीएम।

    संवाद सहयोगी, जागरण, जलालाबाद। श्मशान की भूमि पर बने आवासों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई के बाद शनिवार को डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। वहां से हटाए गए लोगों ने उनसे दोबारा वहीं पर बसाए जाने की मांग की, जिस पर डीएम ने इनकार किया। कहा कि श्मशसन की भूमि पर अतिक्रमण नहीं होगा। उन्होंने शेष अवैध कब्जे हटवाकर बाउंड्रीवॉल या तारबाड़ कराने के निर्देश दिए ताकि दोबारा कब्जा न हो सके।

    रौली बौरी गांव का किया निरीक्षण, ध्वस्त कराए गए मकानों का मलबा हटवाने के निर्देश

     

    एसडीएम प्रभात राय के साथ गांव पहुंचे डीएम ने कहा कि जिन लोगों के मकान ध्वस्त किए गए हैं। उन सभी को समय देते हुए सामान निकालने के लिए कहें। जो तय समयसीमा के बाद सामान नहीं हटाते उसे स्वयं हटवाए। जिन लोगों के मकान गिराए गए उन्होंने डीएम को न्याय देने की सख्ती दिखाईं, जिस पर उन्होंने कहा कि अभिलेख दिखाने हैं तो कार्यालय आएं, लेकिन श्मशान की भूमि पर कब्जा नहीं होगा।

     

    कब्जेदारों को खाली करनी होगी जगह

     

    डीएम ने कहा कि इस भूमि पर किए गए पट्टों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। जो कब्जेदार बचे हैं उनसे भी जगह को खाली कराया जाएगा। जिन लोगों ने सरकारी योजना के तहत आवास लिए हैं उनसे राजस्व वसूली की जाएगी।

    इससे पहले भारतीय बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री मुनिराज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम को समाधान दिवस में ज्ञापन दिया। जिसमें ग्राम रौली बौरी में श्मशान की भूमि पर बने शेष अवैध मकानों को ध्वस्त कराने व मलबा हटवाकर बाउंड्रीवॉल कराने की मांग की।