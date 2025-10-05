Language
    अब छह महीने बाद खुलेंगे कुर्रिया देवी मंदिर के कपाट, विधायक-एसपी सहित श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद

    By Eugesh Krishna Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:05 PM (IST)

    कुर्रिया कलां के प्रसिद्ध देवी मंदिर के कपाट विसर्जन पूजा के साथ छह महीने के लिए बंद हो गए। ददरौल विधायक और एसपी समेत कई श्रद्धालुओं ने देवी मां का आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से आने वालों की मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के बाहर मेले में लोगों ने खरीदारी की। नव दुर्गा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही जहां उन्होंने प्रसाद चढ़ाया।

    कुर्रिया कलां स्थित प्रसिद्ध देवी मंदिर के में शनिवार को दर्शन को पहुंचे एसपी राजेश द्विवेदी व अन्य पुलिसकर्मी। जागरण

    संवाद सूत्र जागरण कांट/शाहजहांपुर। कुर्रिया कलां में स्थित प्रसिद्ध देवी मंदिर के कपाट शनिवार को विसर्जन पूजा के साथ छह माह के लिए बंद कर दिए गए। ददरौल विधायक अरविंद सिंह, एसपी राजेश द्विवेदी व समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे और देवी मां का आशीर्वाद लिया।भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।

    शनिवार को विधायक, एसपी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए देवी मंदिर में दर्शन

    मान्यता है कि इस मंदिर से कोई निराश होकर नहीं गया, जो भी सच्चे मन से आता है मां उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। साल में दो बार खुलने वाले इस मंदिर के कारण तीन दिन के लिए पूरा गांव एक तीर्थ स्थान बन जाता है। मंदिर के बाहर मेला लगा। जिसमें प्रसाद के अलावा बच्चों के खिलौने और महिलाओं की जरूरत के घरेलू सामान की दुकानें लगीं। जिन पर लोग लोगों ने खरीदारी की।

    एएसपी सिटी देवेंद्र कुमार, एएसपी देहात दीक्षा भंवरे, मेला प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह, मंदिर के पुजारी मनुज गुरुदेव दीक्षित, अमित दीक्षित दीक्षित आदि मौजूद रहे।

    नव दुर्गा मंदिर पर भी रही भीड़

    गांव के बाहर तालाब के बीच बने नव दुर्गा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। मेला से वापस आते समय श्रद्धालुओं ने प्राचीन शिव मंदिर और नव दुर्गा मंदिर पर भी दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया।