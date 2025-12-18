जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। वीजा बनवाने व प्रशिक्षण के नाम पर दिल्ली की महिला ने सिंधौली निवासी रमनदीप कौर छह लाख रुपये की ठगी कर ली। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

सिंधौली क्षेत्र के पैना बुजुर्ग स्थित मार्डन विलेज कालोनी निवासी रमनदीप कौर ने बताया गत वर्ष इंटरनेट मीडिया के जरिये उनकी दिल्ली के उत्तम विहार क्षेत्र निवासी शिवानी से संपर्क हुआ था। उसने सव्यं को यूके से प्रमाणित इमीग्रेशन कंपनी का कर्मचारी बताया। कहा कि वह वीजा बनवाने का प्रशिक्षण भी देती है। इमीग्रेशन कंपनी खोलने वालों के लिए यह जरूरी होता है। उसके झांसे में आकर रमनदीप ने कहा कि वह भी इस कोर्स को करना चाहती हैं।

इस बीच रमनदीप कौर ने अपने दो परिचितों व पंजाब के अमृतसर रोड अड्डा तरनतारन निवासी ओम शर्मा का हंगरी के लिए स्टडी वीजा बनवाने के लिए बात की तो शिवानी ने दोनों परिचितों के लिए आठ-आठ लाख व ओम के वीजा के लिए छह लाख रुपये मांगे, एक लाख रुपये एडवांस व पांच लाख रुपये वीजा आने के बाद देना तय हुआ था। रमनदीप ने कई बार में शिवानी को तीन लाख 86 हजार रुपये दिए थे, जिसमे ऑनलाइन भुगतान भी शामिल है।