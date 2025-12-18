Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीजा बनवाने के नाम पर दिल्ली की महिला ने ठगे छह लाख रुपये, पुल‍िस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    शाहजहांपुर में वीजा बनवाने व प्रशिक्षण के नाम पर दिल्ली की महिला ने सिंधौली निवासी रमनदीप कौर छह लाख रुपये की ठगी कर ली। रुपये वापस मांगने पर जान से म ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। वीजा बनवाने व प्रशिक्षण के नाम पर दिल्ली की महिला ने सिंधौली निवासी रमनदीप कौर छह लाख रुपये की ठगी कर ली। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंधौली क्षेत्र के पैना बुजुर्ग स्थित मार्डन विलेज कालोनी निवासी रमनदीप कौर ने बताया गत वर्ष इंटरनेट मीडिया के जरिये उनकी दिल्ली के उत्तम विहार क्षेत्र निवासी शिवानी से संपर्क हुआ था। उसने सव्यं को यूके से प्रमाणित इमीग्रेशन कंपनी का कर्मचारी बताया। कहा कि वह वीजा बनवाने का प्रशिक्षण भी देती है। इमीग्रेशन कंपनी खोलने वालों के लिए यह जरूरी होता है। उसके झांसे में आकर रमनदीप ने कहा कि वह भी इस कोर्स को करना चाहती हैं।

    इस बीच रमनदीप कौर ने अपने दो परिचितों व पंजाब के अमृतसर रोड अड्डा तरनतारन निवासी ओम शर्मा का हंगरी के लिए स्टडी वीजा बनवाने के लिए बात की तो शिवानी ने दोनों परिचितों के लिए आठ-आठ लाख व ओम के वीजा के लिए छह लाख रुपये मांगे, एक लाख रुपये एडवांस व पांच लाख रुपये वीजा आने के बाद देना तय हुआ था। रमनदीप ने कई बार में शिवानी को तीन लाख 86 हजार रुपये दिए थे, जिसमे ऑनलाइन भुगतान भी शामिल है।

    इसके बाद शिवानी ने कहा कि जीएसटी बढ़ जाने की वजह से और रुपये आनलाइन नहीं ले सकती हैं। उसने एक व्यक्ति को रमनदीप के घर भेजा और दो लाख रुपये नकद मंगवा लिए। लेकिन तीनों वीजा नहीं बने। जब उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया तो शिवानी ने अपने ही किसी सहयोगी को हंगरी यूनिवर्सिटी का टीचर बताकर वीजा के लिए साक्षात्कार कराना शुरू कर दिया। फर्जीवाड़ा का शक होने पर जब शिवानी से रुपये व कागज वापस मांगे तो उसने जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।