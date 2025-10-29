

संवाद सूत्र, मीरानपुर कटरा। जिस मादक पदार्थ तस्कर रियाज को एसओजी व मीरानपुर कटरा पुलिस ने दो अक्टूबर को महज 99 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। उसे बुधवार को दिल्ली पुलिस ने एक अन्य मुकदमे में रिमांड पर ले लिया। आरोपित को उसके बंद घर में लेकर तलाशी ली तो वहां से हेरोइन समेत डेढ़ किलो स्मैक बरामद कर ली, जबकि यहां की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। 27 दिन पूर्व गिफ्तारी के बाद बरामदगी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर दी गई।

नगर के मुहल्ला आतिशबाजान निवासी रियाज मोहम्मद उर्फ बाबू मादक पदार्थों की बिक्री करने के आरोप में काफी समय से वांछित चल रहा था। एसओजी व मीरानपुर कटरा पुलिस ने उसे दो अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से 99 ग्राम स्मैक बरामद की थी। उसी दिन उसे जेल भेज दिया गया था।

रियाज पर दिल्ली समेत कई जगह मादक पदार्थों की तस्करी करने की प्राथमिकी पंजीकृत की थी।दिल्ली की अपराध शाखा चाणक्यपुरी के उपनिरीक्षक रणधीर सिंह टीम के साथ शाहजहांपुर आए थे। उन्होंने रियाज को चार दिन के लिए रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने रिमांड को मंजूर कर लिया था।

बुधवार को दिल्ली पुलिस रियाज को लेकर उसके घर गई जहां दूसरी मंजिल के कमरे से हेराेइन समेत करीब डेढ़ किलो स्मैक बरामद की। स्मैक लोहे के बड़े डब्बे में रखी थी। पुलिस ने मौके से स्मैक तैयार करने के उपकरण भी बरामद किए। जिसमे स्मैक को निचोड़ने वाला कपड़ा, पैकिंग की पालीथीन, दो माचिस, एक चम्मच, छोटी कढ़ाई आदि सामान बरामद हुआ है।दिल्ली पुलिस बाबू को अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो गई है।

उपनिरीक्षक रणधीर सिंह ने बताया कि दिल्ली में अपराध शाखा पुलिस ने 15 सितंबर को दो करोड रुपये की स्मैक के साथ बरेली के मीरगंज क्षेत्र के गोगई निवासी अमान खान व उवैश अली को गिरफ्तार किया था। जबकि रियाज भाग गया था। उवैश कटरा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की तो उसने अपने बंद मकान से हेरोइन व स्मैक बरामद करा दी। जबकि दो अक्टूबर जब एसओजी व मीरानपुर कटरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था तब सिर्फ 99 ग्राम स्मैक ही बरामद कर सकी थी।