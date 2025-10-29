Language
    दिल्ली पुलिस ने तस्‍कर र‍ियाज को रिमांड पर लिया, शाहजहांपुर में घर से बरामद हुई हेरोइन और डेढ़ KG स्मैक

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:40 PM (IST)

    शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में पुलिस ने रियाज नामक एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर उसके घर से हेरोइन और डेढ़ किलो स्मैक बरामद की। रियाज पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था और उस पर कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसके बाद यह बरामदगी हुई। सबसे ज्यादा तस्करी तिलहर सर्किल में हो रही है।

    Hero Image


    संवाद सूत्र, मीरानपुर कटरा। जिस मादक पदार्थ तस्कर रियाज को एसओजी व मीरानपुर कटरा पुलिस ने दो अक्टूबर को महज 99 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। उसे बुधवार को दिल्ली पुलिस ने एक अन्य मुकदमे में रिमांड पर ले लिया। आरोपित को उसके बंद घर में लेकर तलाशी ली तो वहां से हेरोइन समेत डेढ़ किलो स्मैक बरामद कर ली, जबकि यहां की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। 27 दिन पूर्व गिफ्तारी के बाद बरामदगी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर दी गई।

    नगर के मुहल्ला आतिशबाजान निवासी रियाज मोहम्मद उर्फ बाबू मादक पदार्थों की बिक्री करने के आरोप में काफी समय से वांछित चल रहा था। एसओजी व मीरानपुर कटरा पुलिस ने उसे दो अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से 99 ग्राम स्मैक बरामद की थी। उसी दिन उसे जेल भेज दिया गया था।

    रियाज पर दिल्ली समेत कई जगह मादक पदार्थों की तस्करी करने की प्राथमिकी पंजीकृत की थी।दिल्ली की अपराध शाखा चाणक्यपुरी के उपनिरीक्षक रणधीर सिंह टीम के साथ शाहजहांपुर आए थे। उन्होंने रियाज को चार दिन के लिए रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने रिमांड को मंजूर कर लिया था।

    बुधवार को दिल्ली पुलिस रियाज को लेकर उसके घर गई जहां दूसरी मंजिल के कमरे से हेराेइन समेत करीब डेढ़ किलो स्मैक बरामद की। स्मैक लोहे के बड़े डब्बे में रखी थी। पुलिस ने मौके से स्मैक तैयार करने के उपकरण भी बरामद किए। जिसमे स्मैक को निचोड़ने वाला कपड़ा, पैकिंग की पालीथीन, दो माचिस, एक चम्मच, छोटी कढ़ाई आदि सामान बरामद हुआ है।दिल्ली पुलिस बाबू को अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो गई है।

    उपनिरीक्षक रणधीर सिंह ने बताया कि दिल्ली में अपराध शाखा पुलिस ने 15 सितंबर को दो करोड रुपये की स्मैक के साथ बरेली के मीरगंज क्षेत्र के गोगई निवासी अमान खान व उवैश अली को गिरफ्तार किया था। जबकि रियाज भाग गया था। उवैश कटरा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की तो उसने अपने बंद मकान से हेरोइन व स्मैक बरामद करा दी। जबकि दो अक्टूबर जब एसओजी व मीरानपुर कटरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था तब सिर्फ 99 ग्राम स्मैक ही बरामद कर सकी थी।

     

    तिलहर सर्किल में बढ़ रही मादक पदार्थों की तस्करी

     

    जिले में सबसे ज्यादा मादक पदार्थों की तस्करी तिलहर सर्किल क्षेत्र में हो रही है। जिसमे कटरा, जैतीपुर व गढिया रंगीन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।