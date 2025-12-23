मतांतरण मामले में आरोपी दंपती के बैंक खातों की मांगी गई डीटेल, अमेरिका से भी हो रही थी फंडिंग, जांच शुरू
शाहजहांपुर में मतांतरण मामले में आरोपी दंपती के बैंक खातों की डीटेल मांगी गई है। पुलिस को शक है कि आरोपियों को अमेरिका से भी फंडिंग हो रही थी, जिसके च ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हिंदुओं को मतांतरण कर ईसाई बनाने के लिए विदेश में बैठे लोग धन मुहैया करा रहे हैं। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक जांच में अमेरिका से भी फंडिंग के तथ्य सामने आए हैं।
इस प्रकरण में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए दो दिन पूर्व पकड़े गए दंपती के बैंक खातों की डिटेल भी मांगी गई है। ताकि इनसे जुड़े लोगों लोगों तक भी पहुंचा जा सके। सितंबर माह में रेती मुहल्ले में हरजीत सिंह हनुक व उसकी पत्नी सुनीता को गिरफ्तार किया गया था।
दोनों पर चंगाई सभा की आड़ में लोगों को मतांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप था। हालांकि शांतिभंग में चालान करके इन्हें छोड़ दिया गया था। दो दिन पूर्व रोजा की कैलाशनगर कालोनी में विवेक व उसकी पत्नी एंजल को इसी तरह चंगाई सभा आयोजित कर लोगों को मतांतरण के लिए ब्रेनवाश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोनों को इससे पहले जुलाई में भी इसी आरोप में पकडा जा चुका था।
इस बार भी पुलिस ने शांति भंग में चालान करके इनको जमानत दे दी, लेकिन एसपी राजेश द्विवेदी ने जांच के लिए एसआइटी गठित कर दी। जांच में पता चला है कि सुनीता के खाते में कानपुर, दिल्ली के अतिरिक्त अमेरिका में रुपये ट्रांसफर करने वाले कंपनी संचालक ने अब तक कुल 12 लाख रुपये हैं। यह रकम वर्ष 2011 से लेकर अब तक कई बार में ट्रांसफर की गई।
इसी तरह दिल्ली के छह अलग-अलग लोगों ने भी खाते में रकम ट्रांसफर की थी। हालांकि, पुलिस अभी तक सभी खाताधारकों के बयान दर्ज नहीं कर पाई है। कानपुर से पैसा भेजने वाले व्यक्ति ने खुद को सुनीता का भाई बताया है, लेकिन दिल्ली व अमेरिका से रुपये भेजने वाले कौन हैं और सुनीता को रुपये क्यों भेज रहे थे इसकी जांच चल रही है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि विवके व एंजल के बैंक खातों का भी ब्योरा मांगा गया है। ताकि दंपती को हो रही फंडिंग व हनुक ओर सुनीता से कनेक्शन पता चल सके।
