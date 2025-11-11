शाहजहांपुर में ड्रोन उड़ते ही लोगों का हंगामा, 15 दिन का दिया समय; सहायक अभियंता से हुई नोकझोंक

संवाद सहयोगी, जागरण, रोजा। आवास विकास परिषद की टीम सोमवार को रेती मार्ग स्थित पर योजना संख्या चार के लिए सर्वे करने पहुंची। जहां ड्रोन उड़ते ही लाेगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सहायक अभियंता हेमंत राज से नोकझोंक हुई। जिसके पुलिस बुलाने पर लोग शांत हुए। इसके बाद ड्रोन से सर्वे किया गया। लोगों को 15 दिन के अंदर मकान खाली करने के लिए कहा गया है।