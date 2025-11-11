Language
    शाहजहांपुर में ड्रोन उड़ते ही लोगों का हंगामा, 15 दिन का दिया समय; सहायक अभियंता से हुई नोकझोंक

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    आवास विकास परिषद की टीम रेती मार्ग पर योजना संख्या चार के लिए सर्वे करने पहुंची। ड्रोन उड़ते ही लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। सहायक अभियंता हेमंत राज ने बताया कि लोगों को 15 दिन के अंदर मकान खाली करने के लिए कहा गया है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचनाओं की जानकारी दी।

    Hero Image

    हंगामा करने वालों से बात करते अधिकारी।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रोजा। आवास विकास परिषद की टीम सोमवार को रेती मार्ग स्थित पर योजना संख्या चार के लिए सर्वे करने पहुंची। जहां ड्रोन उड़ते ही लाेगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सहायक अभियंता हेमंत राज से नोकझोंक हुई। जिसके पुलिस बुलाने पर लोग शांत हुए। इसके बाद ड्रोन से सर्वे किया गया। लोगों को 15 दिन के अंदर मकान खाली करने के लिए कहा गया है।

    पुलिस टीम के साथ जमीन का सर्वे करने पहुंची थी आवास विकास परिषद टीम

     

    हेमंत राज ने बताया कि 12 दिसंबर 1998 को अधिसूचना जारी की गई थी, जबकि अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना 18 सितंबर 2004 को प्रकाशित हुई। लोगों को नोटिस दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ग्राम लौका में 3.135 हेक्टेयर, रसूलपुर जहानगंज में 6.520 हेक्टेयर, हथौड़ा बुजुर्ग में 15.12 हेक्टेयर और अहमदपुर न्याजपुर में 4.026 हेक्टेयर भूमि ली र्ग है।