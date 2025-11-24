शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में तीन गोतस्कर गिरफ्तार, दो को पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गोवंशीय पशु की हत्या कर मांस बेचने के मुकदमे में फरार चल रहे पीलीभीत के तीन तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इनमें से भूरे व जफर के पैर में गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस प्रकरण में नामजद दो आरोपित न्यायालय में पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। भूरे पर गैंग्सटर समेत 21 व जावेद पर 13 प्राथमिकी अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। खुटार पुलिस को सोमवार सुबह सूचना मिली कि बरकलीगंज गांव की मोड़ के पास गोतस्करी के इरादे से कुछ लोग खड़े है।पुलिस जब मौके पर पहुंची तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के ढका गांव निवासी भूरे खां, पूरनपुर के रजागंज मुहल्ला निवासी जफर के पैर में गोली लगी।

तीसरे आरोपित ढका गांव निवासी जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह तीनों काफी समय से गोतस्करी कर रहे थे। तलाशी लेने पर आरोपितों के पास से तमंचा, दो कारतूस, एक गड़ासा, एक चाकू, एक रस्सी, एक लकड़ी का गुटका बरामद बरामद हुआ। घायलों को अस्पताल में कालेज में भर्ती कराया गया।

11 नवंबर रात गोतस्करों ने क्षेत्र के गांव तुलापुर गांव के राम विनोद के गन्ने के खेत में गोवंशीय पशु की हत्या कर मांस को बिक्री कर दिया था । पुलिस ने छह लोगों के विरुद्ध गोवध की प्राथमिकी पंजीकृत की थी। सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के केसरपुर कला निवासी मुजीबुर रहमान को पुलिस ने 12 नवंबर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था।

जबकि उसके साथी छोटे, करिया, जफर व कमरुल निवासी केसरपुर कला भाग गए थे। छोटे ने शाहजहांपुर व कमरुल ने लखीमपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। भूरे पर शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर कई थानों में गैंग्सटर समेत 21 प्राथमिकी पंजीकृत है। जावेद पर गैंग्सटर समेत 13 मामले दर्ज है।

15 दिन में चौथी मुठभेड़ जिले में 15 दिन के अंदर चौथी मुठभेड़ हुई है। 11 नवंबर को गोकशी प्रकरण में शामिल खुटार पुलिस ने क्षेत्र के जादमपुर कला गांव निवासी मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था।

जबकि 16 नवंबर को सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस ने सहकारी संघ सचिव नरेंद्र कुमार से दिनदहाड़े तीन लाख रुपये लूटने वाले नायक गैंग के सदस्य हरदोई के कोतवाली क्षेत्र के झाबरापुरवा क्षेत्र निवासी अब्बास गाजी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।

उसके पेट में गोली लगी है। लखनऊ में उपचार चल रहा है। 21 नवंबर को मीरानपुर कटरा में पुलिस ने 10 हजार के इनामी गोतस्कर पर कांट क्षेत्र के कमलनैनपुर गांव निवासी शानू को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था।