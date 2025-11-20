जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बीमार महिला को लेकर जा रही एंबुलेंस को साइड न देना कार चालक को महंगा पड़ गया। लगभग तीन किलोमीटर तक हूटर बजाने के बाद भी साइड नहीं मिली तो चालक ने कार का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो के आधार पर यातायात पुलिस ने कार चालक का 10 हजार रुपये का चालान कर दिया।

आपात परिस्थिति में भी एंबुलेंस को साइड देकर निकाला जाता है, ताकि मरीज को समय से उपचार मिल सके, लेकिन यहां एक कार चालक ने कच्चा कटरा से मेडिकल कॉलेज तक एंबुलेंस को आधा घंटे तक साइड नहीं दी। गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर इससे संबंधित पांच मिनट 49 सेंकेड का एक वीडियो प्रसारित हुआ, जो एंबुलेंस चालक ने बनाया है।