    एंबुलेंस को 3 KM तक साइड नहीं देना कार चालक को पड़ा महंगा, ट्रैफ‍िक पुल‍िस ने क‍िया 10 हजार का चालान 

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:59 PM (IST)

    शाहजहांपुर में बीमार महिला को लेकर जा रही एंबुलेंस को साइड न देना कार चालक को महंगा पड़ गया। लगभग आधा किलोमीटर तक हूटर बजाने के बाद भी साइड नहीं मिली तो चालक ने कार का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो के आधार पर यातायात पुलिस ने कार चालक का 10 हजार रुपये का चालान कर दिया।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बीमार महिला को लेकर जा रही एंबुलेंस को साइड न देना कार चालक को महंगा पड़ गया। लगभग तीन किलोमीटर तक हूटर बजाने के बाद भी साइड नहीं मिली तो चालक ने कार का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो के आधार पर यातायात पुलिस ने कार चालक का 10 हजार रुपये का चालान कर दिया।

    आपात परिस्थिति में भी एंबुलेंस को साइड देकर निकाला जाता है, ताकि मरीज को समय से उपचार मिल सके, लेकिन यहां एक कार चालक ने कच्चा कटरा से मेडिकल कॉलेज तक एंबुलेंस को आधा घंटे तक साइड नहीं दी। गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर इससे संबंधित पांच मिनट 49 सेंकेड का एक वीडियो प्रसारित हुआ, जो एंबुलेंस चालक ने बनाया है।

    हूटर बजाते हुए चालक बार-बार कह रहा है कि बीमार महिला को अस्पताल तक पहुंचाना हैं, लेकिन कार चालक साइड नहीं दे रहा है। यातायात प्रभारी विनय पांडेय ने बताया कि कार तिलहर के मुहल्ला पचासा निवासी इंद्रप्रताप सिंह के नाम पर पंजीकृत है। नियमों की अनदेखी करने पर 10 हजार का चालान काटा गया है।