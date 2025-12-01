ECC Educator Recruitment: 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके उम्मीदवार प्रभावित, नहीं कर सकेंगे आवेदन
शाहजहांपुर में ईसीसी एजुकेटर भर्ती रद्द होने के बाद दोबारा आवेदन होंगे। इससे 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके उम्मीदवार प्रभावित होंगे, क्योंकि वे अब पात्र नहीं होंगे। पहले चरण में 5000 से अधिक आवेदन आए थे, लेकिन मेरिट के अनुरूप सूची न होने पर भर्ती रद्द कर दी गई थी। अब नई निविदा जारी होगी, जिसमें लगभग एक माह का समय लगेगा।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के बाद अब दोबारा से आवेदन कराए जाएंगे, लेकिन इससे वे अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जो इस बीच 40 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे। योजना के नियमों के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
अब दोबारा से प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीएम की ओर से अनुमति दी गई
जिले में ईसीसी एजुकेटर के लिए पहले चरण में पांच हजार से अधिक आवेदन आए थे। कार्यदायी संस्था विलटेन प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ ने इन आवेदनों में से करीब 550 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, जिनमें से 168 पदों के लिए चयन होना था। लेकिन सूची मेरिट के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। साथ ही उक्त संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
कार्यदायी संस्था की ओर से गड़बड़ी करने पर निरस्त कर दी गई थी प्रक्रिया
अब जिला प्रशासन ने नई निविदा जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर नई निविदा को बीट पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। चयनित नई संस्था द्वारा भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें लगभग एक माह का समय लगने का अनुमान है।
भर्ती निरस्त होने का सबसे बड़ा प्रभाव उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जिनकी आयु अब 40 वर्ष पार कर जाएगी। पहली भर्ती में उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन नई प्रक्रिया में वे पात्र नहीं रहेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।