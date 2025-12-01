ECC Educator Recruitment: 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके उम्मीदवार प्रभावित, नहीं कर सकेंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के बाद अब दोबारा से आवेदन कराए जाएंगे, लेकिन इससे वे अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जो इस बीच 40 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे। योजना के नियमों के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

अब दोबारा से प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीएम की ओर से अनुमति दी गई



जिले में ईसीसी एजुकेटर के लिए पहले चरण में पांच हजार से अधिक आवेदन आए थे। कार्यदायी संस्था विलटेन प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ ने इन आवेदनों में से करीब 550 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, जिनमें से 168 पदों के लिए चयन होना था। लेकिन सूची मेरिट के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। साथ ही उक्त संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।