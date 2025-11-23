यूपी के इन दो शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू, यात्रियों में खुशी; लंबे समय से थी मांग

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, शाहजहांपुर डिपो ने जंगबहादुरगंज, बन्दरहा पारा, और करावां के रास्ते पिहानी होकर हरदोई के लिए नई सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। इस सेवा के शुरू होने से मार्ग में पड़ने वाले कस्बों और गांवों के लोगों में खुशी है।

शाहजहांपुर डिपो की दो बसें यूपी 78 केएन 0419 तथा यूपी 78 केएन 0421 इस रूट पर तैनात की गई हैं। एक बस प्रतिदिन सुबह आठ बजे शाहजहांपुर बस अड्डा से रवाना होगी। यह उचौलिया, जंगबहादुरगंज, खीरी, बन्दरहा-पारा-करावां, पिहानी होते हुए हरदोई तक जाएगी। वापसी में शाम को चार बजे यही बस पिहानी से उसी मार्ग से वापस शाहजहांपुर आएगी और फिर आनंद विहार (दिल्ली)के लिए रवाना होगी।