Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इन दो शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू, यात्रियों में खुशी; लंबे समय से थी मांग

    By Eugesh Krishna Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    शाहजहांपुर डिपो ने पिहानी और हरदोई के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी है। दो नई बसें इस रूट पर तैनात की गई हैं, जो सुबह शाहजहांपुर से रवाना होकर उचौलिया, जंगबहादुरगंज, खीरी होते हुए हरदोई तक जाएंगी। वापसी में यह बस दिल्ली तक जाएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। यह सेवा विघ्नेश्वर शुक्ला के प्रयासों से शुरू हो पाई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बस सेवा शुरू होने पर खुशी जताते लोग।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, शाहजहांपुर डिपो ने जंगबहादुरगंज, बन्दरहा पारा, और करावां के रास्ते पिहानी होकर हरदोई के लिए नई सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। इस सेवा के शुरू होने से मार्ग में पड़ने वाले कस्बों और गांवों के लोगों में खुशी है।
    शाहजहांपुर डिपो की दो बसें यूपी 78 केएन 0419 तथा यूपी 78 केएन 0421 इस रूट पर तैनात की गई हैं। एक बस प्रतिदिन सुबह आठ बजे शाहजहांपुर बस अड्डा से रवाना होगी। यह उचौलिया, जंगबहादुरगंज, खीरी, बन्दरहा-पारा-करावां, पिहानी होते हुए हरदोई तक जाएगी। वापसी में शाम को चार बजे यही बस पिहानी से उसी मार्ग से वापस शाहजहांपुर आएगी और फिर आनंद विहार (दिल्ली)के लिए रवाना होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मांग को पूरा किया गया, शाहजहांपुर डिपो की दो बसें इस रूट पर तैनात हुईं


    इस नई बस सेवा से छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और मरीजों को विशेष सुविधा मिलेगी। अब उन्हें दिल्ली के लिए सीधी और नियमित बस सेवा उपलब्ध हो गई है, जिससे उनका आवागमन काफी सुगम हो जाएगा।


    बस सेवा शुरू करने को किया प्रयास



    यह बस सेवा सेंट्रल रीजनल वर्कशाप कर्मचारी संघ शाहजहांपुर डिपो के शाखाध्यक्ष विघ्नेश्वर शुक्ला के अथक प्रयासों से शुरू हो पाई है। उन्होंने कहा कि यह पहल क्षेत्र के विकास और संपर्क व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ेगी।




    दो नई बसों को शाहजहांपुर से पिहानी होकर हरदोई तक चलाया गया है। वापसी में यह बस आनंद विहार दिल्ली तक जाएगी। इससे आवागमन और भी सुगम हो जाएगा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। - सुशील त्रिवेदी, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी, शाहजहांपुर डिपो