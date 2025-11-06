शाहजहांपुर बसपा नेता की मौत: रात एक बजे हुआ पोस्टमार्टम, पुलिस पर पीटकर छत से फेंकने का आरोप

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जानलेवा हमले के आरोपित को पकड़ने गई पुलिस ने उसके बसपा नेता पिता सत्यभान की पिटाई कर छत से फेंक दिया था। जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। रात एक बजे पैनल से पोस्टमार्टम कराया जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शव घर ले जाया गया। रात भर पुलिस घर के बाहर तैनात रही। दोपहर 12 बजे तक अंत्येष्टि होने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बसपा के मीरानपुर कटरा जोन तीन के प्रभारी थे सत्यभान तिलहर के मौजमपुर गांव निवासी सत्यभान बसपा के मीरानपुर कटरा जोन तीन के प्रभारी थे। उनके बेटे अभिषेक के विरुद्ध निजामगंज मुहल्ला निवासी अमन शुक्ला ने 22 अगस्त को जनलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मंगलवार रात दारोगा राहुल सिसोदिया टीम के साथ अभिषेक की गिरफ्तारी को लेकर दबिश देने गए थे।

पुलिस पर लगाए आरोप सत्यभान की पत्नी रेखा व बेटे कुलदीप ने पुलिस पर पिटाई करने के बाद छत से फेंकने का आरोप लगाया था। मरने से पहले सत्यभान ने खुद भी पुलिस पर आरोप लगाया था। दारोगा समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। स्थिति तनाव पूर्ण होने पर रात एक बजे पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस की मौजूदगी में शव घर ले जाया गया। गुरुवार दोपहर तक अंत्येष्टि होने की संभावना है।