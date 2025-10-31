शाहजहांपुर में पुलिस के सामने BJP नेता के भाई की हत्या, बदमाशों ने पहले लूटा; फिर नदी में डुबोकर मार डाला

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। ट्रांसपोर्ट मैनेजर एवं भाजपा नेता के भाई कोविद तिवारी की लूट के बाद नदी में डुबोकर हत्या कर दी गई। उस समय सिपाही पंकज, राजेश व अमन कुमार मौजूद था, मगर हमलावरों को रोका तक नहीं। बुधवार शाम को हुई इस घटना के विरोध में घंटों प्रदर्शन होता रहा।

गुरुवार को स्वजन ने कोविद के अंतिम संस्कार से इन्कार कर दिया, तब उच्चाधिकारी सक्रिय हुए। दोपहर को लूट एवं हत्या के आरोप में प्राथमिकी लिखी गई, जिसके बाद कोविद का अंतिम संस्कार किया गया। तीनों सिपाहियों को बुधवार रात ही निलंबित किया जा चुका है।

बाबूजई मुहल्ला निवासी भाजपा के बूथ अध्यक्ष शोभित तिवारी के भाई कोविद तिवारी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर थे। स्वजन के अनुसार, बुधवार दोपहर को कोविद तिवारी खन्नौत नदी किनारे किसी से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान नासिर, रशीद उर्फ जुनैद, इमरान, शब्लू व एक अज्ञात व्यक्ति ने उसने 60 हजार रुपये व मोबाइल फोन लूट लिया। विरोध करने पर पांचों आरोपितों ने कोविद को पानी में डुबोकर मार डाला।

आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर कोविद का शव नदी से निकलवाया जा सका। उनका आरोप था कि घटना के समय तीनों सिपाही भी वहां मौजूद थे। इससे इतर, पुलिस का कहना था कि नदी किनारे जुआ होने की सूचना पर वहां पहुंचे सिपाहियों को देखकर सभी युवक नदी में कूद गए थे।