    भाजपा नेता और उनके गनर को पीटा, होटल में की तोड़फोड, पुलिस ने तीन आरोपितों को किया गिरफ्तार

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:11 AM (IST)

    भाजपा शहर उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह उर्फ पंकज और उनके गनर पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिससे वह और दो अन्य घायल हो गए। हमलावरों ने होटल में तोड़फोड़ ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी तिलहर। भाजपा शहर उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह उर्फ पंकज व उनके गनर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गए। होटल में तोड़फोड़ भी की गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने फायरिंग भी की है।मारपीट में दो अन्य लोग भी घायल हो गए। तीन आरोपित पुलिस ने पकड़ लिए।दिवाकर के भाई नीरज सिंह ने बताया कि हमलावरों ने उनके भाई को हाकी से प्रहार कर घायल कर दिया।

    उनका गनर भी घायल हुआ है। होटल के गार्ड, बेटे स्वयं सिंह, विक्रम सिंह को भी घायल कर दिया। स्वजन ने दिवाकर सिंह, गार्ड मोहित को बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है लेकिन उसके बाद भी काफी देर तक होटल में हंगामा होता रहा।

    पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी

    पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ लिया है जिसने पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपितों की एक गाड़ी भी खड़ी करा ली जिसमे भाजपा का झंडा लगा है। भाजपा नेता के होटल में इससे पहले भी हंगामा हो चुका है।

    सीओ ज्योति यादव ने बताया कि इस प्रकरण में तहरीर नही मिली है। सिपाही के कान के पास चोट लगी है। प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।